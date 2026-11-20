Геннадий Хазанов гастролирует по Казахстану Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Геннадий Хазанов спровоцировал скандал. 80-летний артист отправился на гастроли в Казахстан и возмутил жителей странным заявлением.

Геннадий Хазанов на своем концерте возмутил жителей Казахстана. Он оскандалился в Астане шутками о Филиппе Киркорове и высказываниями об истории столицы.

Побывавшие на концерте Хазанова зрители пожаловались на его поведение и странное заявление на творческом вечере. "Шла на концерт с интересом и определенными ожиданиями. Все-таки Геннадий Хазанов - известный артист, чьи выступления когда-то вызывали улыбку и восхищение. Но, к сожалению, концерт меня разочаровал. В самом начале прозвучали насмешки в адрес Киркорова", - пожаловалась местная жительница в блоге.

Артист крупно оскандалился Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

По ее словам, затем артист перешел к критике Казахстана и с иронией высказался о том, что столица трижды меняла название. Хазанов отметил, что Целиноград строили целинники, которые выращивали хлеб и благоустраивали улицы. Народный артист России посетовал, что после переименования города в Астану в 1998 году память о его строителях постепенно стерлась.

Затем он высмеял последующие изменения названия столицы, когда Астану переименовали в Нур-Султан в 2019-м, а 2022 году вернули прежнее название. "Дальше цирк... Видел переменчивых ханов, но такой прыти у печати не видел. Вы понимаете, что такое три года? Это когда ты уехал в отпуск, отправил домой открытку, написал адрес и на середине пришлось зачеркнуть и переписать. Это когда внук в первом классе выучил писать Нур-Султан, а в третьем учительница сказала - ошибка... Целиноград считали деревенщиной, стыдились советского душка", - заявил Геннадий Викторович.

Теперь публика разделилась на два лагеря. Одни посчитали подобные шутки резкими и проявлением неуважения к Казахстану. Другие встали на защиту легендарного актера, отметив, что сатира не должна подстраиваться под цензуру.