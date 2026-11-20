Оксана Фандера живет в Тбилиси Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Уехавшая из России Оксана Фандера объявила о пополнении в семье. Жена Филиппа Янковского несколько лет назад перебралась в Грузию. В Тбилиси у актрисы своя просторная квартира. Она перевезла туда свою любимую собаку. А недавно в апартаментах появился новый жилец.

Оксана Фандера показала очаровательную малышку. Жена Филиппа Янковского рассказала, что обзавелась котенком. По ее словам, животное само к ней прибилась. "Пришла сама, с ноги открыла дверь. И что теперь… Знакомьтесь: Парадная. Сокращенно - Пара", - объявила актриса.

Внутрь Кошечка сама прибилась к Оксане Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Она опубликовала фотографии кошечки. На снимках видно, как любимая собака актрисы знакомится с новым членом семьи. Она старается держаться на безопасном расстоянии и осторожно принюхивается к крошке.

К слову, Янковского в квартире не наблюдается. Ранее появились слухи, будто артисты тихо и тайно расстались после 30 лет брака. "Живут в разных странах, каждый своей жизнью, видятся по праздникам," - сообщали осведомленные источники.

Любимая собака актрисы присматривается к малышке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вряд ли причиной разрыва стала измена. "Отношение женщины к изменам - это показатель ее духовного развития и ума. Не нужно следить за мужчиной, если он по сути своей полигамен. Те, кто закрывает глаза на какие-то вещи, поступают мудрее. Кроме того, причину измены нужно прежде всего искать в себе", - рассуждала Оксана.

В 2022 году Фандера, родившаяся в Одессе в семье цыган, перебралась жить в Грузию. Актерскую карьеру забросила. "Я очень избирательна в ролях, мне интересны живые героини с историей, внутренним развитием. На такие роли у меня срабатывает маяк и я понимаю, что это мое", - рассуждала артистка.

Янковский остался в России. Он сейчас очень востребован в кино и много снимается.