Оксана Фандера впервые за долгое время показала изменившегося мужа Филиппа Янковского

Оксана Фандера и Филипп Янковский Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Оксана Фандера 30 лет счастлива в браке с Филиппом Янковским. Супруги по праву считаются одной из самых крепких и образцовых пар отечественного кинематографа. Двое детей актеров - сын Иван и дочь Елизавета пошли по стопам родителей и связали жизнь с кино и театром. Несколько лет назад вся страна с замиранием сердца следила за новостями о состоянии здоровья Филиппа. Ему диагностировали "фолликулярную лимфому третьей стадии". На днях Оксана показала, как изменился ее избранник после исцеления от страшного недуга.

Оксана Фандера опубликовала трогательное фото мужа Филиппа Янковского в обнимку с домашним питомцем. 52-летний сын знаменитого актера Олега Янковского прижался щекой к любимой собаке.

Оксана Фандера опубликовала трогательное фото мужа Филиппа Янковского Фото: СОЦСЕТИ

Поклонников снимок обрадовал и одновременно удивил. Они отметили, как сильно изменился Филипп, который в последнее время практически не появляется на публике. Актер не ведет соцсети, так что новости о нем публика узнает лишь из блога Фандеры. Впрочем, в аккаунте 52-летней артистки можно увидеть завораживающие пейзажи, снимки собаки, интерьеры загородного особняка, а вот своих близких звезда старается не показывать.

Напомним, несколько лет назад Филипп Янковский заявил, что победил третью стадию рака. Он поблагодарил всех поклонников за поддержку в трудные для него времена. Страшный недуг "фолликулярная лимфома третьей стадии" ему диагностировали в 41 год. И все это время он боролся с ужасной болезнью. Актер пережил семь курсов химиотерапии. Основное лечение проходило в Израиле.

Фолликулярная лимфома - это опухоль с низкой злокачественностью, развивающаяся из клеток иммунной системы и поражающая фолликулярные центры лимфатической системы, селезенки, миндалин, гортани, слизистых оболочек органов пищеварения. К слову, знаменитый отец актера Олег Янковский ушел из жизни в 2008 году в возрасте 65 лет. У звезды театра и кино был рак поджелудочной железы.