В память об Олеге Янковском: в семье Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского родился ребенок

Иван Янковский разместил в блоге фотографию из роддома Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оксана Фандера и Филипп Янковский стали бабушкой и дедушкой. У их сына Иван и его возлюбленной Дианы Пожарской родился прекрасный мальчик. Младенца назвали в честь знаменитого дедушки Олега Янковского.

Иван Янковский разместил в блоге фотографию из роддома. В кадре он целует в губы свою возлюбленную - актрису Диану Пожарскую. "Привет, сын. Олег Иванович", - написал наследник Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского.

Малыша назвали в честь знаменитого деда Олега Янковского. После этого Иван обратился к избраннице: "Люблю тебя, ты герой и солнышко".

В свою очередь, счастливая мамочка также опубликовала снимок в блоге. "Спасибо, что выбрал именно нас. Наше золотце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович! 26.06.2021", - написала Диана.

Отметим, Олег Янковский был женат на актрисе Людмиле Зориной. Бракосочетание состоялось во время обучения Олега Ивановича на втором курсе театрального училища. В этом браке в 1968 году родился сын Филипп. В 1990 году он женился на актрисе Оксане Фандере. Семья приняла красавицу, как родную. Особенно теплые отношения у нее сложились с Олегом Ивановичем.

Малыша назвали в честь знаменитого деда Олега Янковского Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оксана по сей день со слезами вспоминает о любимом свекре. Она очень тяжело перенесла его смерть в 2009 году. "Филипп познакомил меня с отцом в театре, после спектакля, я впервые увидела его лицо без киногрима близко и поняла, что мы подружимся: оно смеялось, даже когда он молчал и не улыбался", - признавалась Фандера.

Когда она стала жить в доме Янковских, то была поражена, что ей готовили кашу по утрам "просто так, потому что любили, ничего не требуя взамен". Кроме того, в лице Олега Ивановича она приобрела не только наставника, но и отца. При этом Янковский-старший любил пошутить, что нашел ее на улице, удочерил, дал свое отчество и теперь чувствует ответственность.