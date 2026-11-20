Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 20 ноября говорила предельно эмоционально о европейцах, которые якобы готовы к серьезным переговорам с Москвой. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 20 ноября говорила предельно эмоционально о европейцах, которые якобы готовы к серьезным переговорам с Москвой. Владимира Зеленского она назвала ряженным террористом-попрошайкой. А лидеров западной Европы наш дипломат сравнила с маньяками, которые собрались в фантастическом террариуме.

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что Франция, Великобритания и Германия обсуждают возможность «встречи с Москвой». Пока не известно, на каком уровне будут представлены европейские столицы и что именно они намерены предложить России. При этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сегодня заявил, что, если «евротройка» все же воспользуется приглашением приехать в Москву, визит будет организован максимально качественно.

Тут стоит напомнить, что в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава немецкой дипломатии Йоханн Вадефуль попросил о встрече с Сергеем Лавровым. Наш министр не стал отказываться. Он предположил, что немец готов сменить русофобскую пластинку.

Ничего подобного. Немецкий дипломат лишь в очередной раз озвучил позицию ЕС о том, что Россия должна срочно сдаться. «Ничего нового я из этой встречи не извлек», - рассказал после завершения тех переговоров Лавров.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ТАНГО

Учитывая, как сегодня отзывалась на брифинге о европейских лидерах Захарова, в Москве, очевидно, считают, что с сентября ничего в умах еэсовцев относительно России кардинально не изменилось.

- Мы видим, как они в этом смертельном танго начинают выпихивать друг друга, пытаются каблуком сделать партнеру по танцу еще больнее, вонзить свои коготки в спину партнера, только чтобы понять, кому можно было бы принять участие в переговорном процессе, а кому нет, - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ. – Следим дальше за этим фантастическим террариумом единомышленников.

При этом Захарова предложила готовящимся к переговорам с Россией европейцам ответить на один вопрос: что именно дал Украине евромайдан? «Ответ очевиден. Украину как рассматривали на Западе в качестве инструмента, просто нужника, так и продолжают к ней относиться», - жгла сердца глаголом наш дипломат.

Владимира Зеленского Захарова назвала ряженным террористом-попрошайкой. Фото: REUTERS.

СРЫВ ИНИЦИАТИВ

В то же время, добавила Мария Владимировна, Россия открыта к диалогу со всеми, кто может внести конструктивный вклад в процесс украинского урегулирования: «Пусть сами в Европе разберутся, выработают единую позицию… и о ней заявят… тогда мы будем об этом каким-то образом серьезного говорить».

Что же касается главы евродипломатии Каи Каллас, то об ее участии в переговорах с Россией речи вообще не идет, так как Москве не понятно, кого на самом деле она представляет: «Ее несет давно…Если кто-то в Брюсселе заинтересован в таком переговорщике, то это лишь наглядно нам демонстрирует, что там рассчитывают добиться срыва любых мирных инициатив. Это то, что она, мне кажется, исполнит с блеском».

НЕСМЫВАЕМЫЙ ПОЗОР

Банальной трусостью Захарова назвала попытки коллективного Запада запретить российским спортсменам участвовать в международных турнирах. И тут, подчеркнула она, нельзя не вспомнить строки о том, что «трус не играет в хоккей».

- Хоккей без россиян, без российских спортсменов, ну какой это мировой хоккей? – возмутилась Захарова. - В прямом эфире мир наблюдает, какую нечеловеческую ненависть у представителей ряда западных стран вызывает сама мысль о восстановлении справедливости.

Ранее премьер Канады Марк Карни объявил, что его страна отказывается выдать визы российским спортсменам. «Ожидать какой-то моральной рефлексии от таких людей, как Карни, бессмысленно, - прокомментировала Захарова. – Ради своей националистической личинки, русофобии премьер Канады готов покрыть свою страну несмываемым позором».

На самом деле, добавила дипломат, канадцы просто боятся в очередной раз быть разгромленными нашими хоккеистами.

Об участии Каи Каллас в переговорах с Россией речи вообще не идет Фото: REUTERS.

РЫБАКИ И «УТКИ»

Британская газета Telegraph ранее сообщала, что рыболовецкие траулеры России якобы собирают в северной Атлантике информацию с критически важных подводных кабелей Великобритании. Иными словами, занимаются шпионской деятельностью. Никаких доказательств, разумеется, не приводится.

- Российские рыболовные суда не используются для целей, не связанных с промыслом, и не оснащаются оборудованием, предназначенным для ведения разведывательной или диверсионной деятельности, - заявила на брифинге Захарова.

Она предложила автору этой статьи представить хоть какие-то факты: «Решительно отвергаем безосновательные и противоречащие здравому смыслу нападки».

НА РАБОТУ В ГОМЕЛЬ

Захарова сообщила, что 24-25 ноября Сергей Лавров будет гостить в белорусском Гомеле. Там (в 40 километрах от украинской границы) состоится совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии.

Такая практика существует с 2000-го года. «Будет рассмотрена в том числе синхронизация подходов к совместному реагированию на кризисные и чрезвычайные ситуации», - сообщила наш дипломат.

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