RAM представит самый мощный пикап в линейке на автосалоне в Лос-Анджелесе. Фото: chorche de prigo / Shutterstock.com / Fotodom

Американский автопроизводитель RAM готовит премьеру нового семейства спортивных пикапов 1500 Rumble Bee 2027 модельного года. Презентация автомобилей состоится на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе. Информация о новинках опубликована на официальном сайте мероприятия.

На вершине линейки расположится модификация SRT, оснащенная бензиновым двигателем V8 мощностью 777 л. с. По заявленным характеристикам, такой пикап сможет ускоряться с места до 60 миль в час (97 км/ч) всего за 3,4 секунды.

Базовое исполнение получит атмосферный 5,7-литровый мотор V8. Его отдача составит 395 л. с., а максимальный крутящий момент достигнет 556 Н·м.

Следующей в гамме станет версия Rumble Bee 392. Для нее предусмотрен 6,4-литровый восьмицилиндровый двигатель, развивающий 470 л. с. и 617 Н·м крутящего момента.

Независимо от выбранной модификации, все пикапы оснастят восьмиступенчатой автоматической трансмиссией TorqueFlite и полноприводной системой. При необходимости водитель сможет отключать привод передней оси. В списке возможного оборудования также значатся электронная блокировка дифференциала и отдельная настройка для передвижения по гоночному треку.

Одной из особенностей новинки станет компоновка Quad Cab, нетипичная для этой модели и сочетающая четырехдверную кабину с укороченной грузовой платформой. Габариты автомобиля составляют 5575 мм в длину и 2235 мм в ширину.

Практические возможности RAM 1500 Rumble Bee также включают буксировку тяжелых прицепов массой свыше четырех тонн. Максимальная грузоподъемность пикапа заявлена на уровне 526 кг.

Появление новинок на рынке запланировано в несколько этапов. Первые покупатели смогут получить RAM 1500 Rumble Bee с 5,7-литровым двигателем в конце 2026 года. Модификации с агрегатом объемом 6,4 литра и флагманское исполнение SRT поступят в продажу в первой половине 2027-го.

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