Собрали топ-7 детских манипуляций перед Новым годом и дали советы взрослым, как реагировать и как корректировать запрос без ссор и обид. Фото: Kyrylo Ryzhov/Shutterstock/Fotodom

Перед Новым годом дети становятся настоящими мастерами переговоров. Особенно если цель — дорогой или ненужный, по мнению родителей, презент. Собрали топ-7 манипуляций и попросили семейного психолога Елену Капустину дать советы взрослым, как реагировать и как корректировать запрос без ссор и обид.

Семейный психолог Елена Капустина Фото: Личный архив.

ШАНТАЖ

«Свете Дед Мороз 16-й айфон подарил в прошлом году. Я тоже попрошу, он же волшебник, он меня не обманет».

«Дорогой Дедушка. Подари мне, пожалуйста, робота. А если не подаришь, я перестану в тебя верить / буду весь год плохо себя вести».

Да, сказку и веру в чудеса жалко разрушать, однако и бюджет не резиновый. Поэтому лучше сразу задать волшебству разумные рамки: «Я понимаю, что ты хочешь робота, но не все, что написано в письме Деду Морозу, обязательно исполнится. Давай подберем разные варианты».

Задайте волшебству разумные рамки Фото: Евгения ГУСЕВА.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Весь год буду мыть посуду, получать пятерки, убирать комнату, не ссориться с братом. Только подарите собаку!»

Заманчиво звучит. Однако покупать послушание — идея нерабочая сама по себе. Энтузиазм быстро иссякнет, клятвы забудутся. А пес останется. «Давай сначала обсудим, кто будет гулять с собакой, лечить, заботиться о ней каждый день». Если желание серьезное, а исполнить его вы все равно не готовы, предложите альтернативный вариант: вместе ухаживать за питомцем знакомых.

Для начала попробуйте ухаживать за собакой знакомых Фото: Алексей ФОКИН.

ИГРА НА ЧУВСТВАХ

«Если мне не дарят приставку, значит, я недостаточно хороший».

«Петя сказал, что тот, у кого нет [чего-то модного], — лох».

Такие слова попадают прямо в родительское чувство вины. «Ты для меня очень важен. Подарок не определяет мое отношение к тебе. Приставку мы сейчас не можем купить». Позже предложите те же эмоции выражать в других формулировках: «Мне очень обидно, я так хотел приставку». Так ребенок учится говорить о чувствах, а не оценивать себя через покупки.

НАМЕКИ И ПОДСКАЗКИ

Написал письмо Деду Морозу и «случайно» оставил его открытым на видном месте. И для верности: «Мам, ты видела, что я попросил?» Еще приемы — оставить открытыми страницы онлайн-магазинов с интересующими товарами или сложить их в мамину корзину; постоянно включать телерекламу игрушки; останавливаться в задумчивости у прилавка и вздыхать или как бы невзначай сказать: «Ухты, какой! Мам, я не прошу, просто посмотри!»

«Вижу, тебе это нравится. Давай запишем в список желаний». Если ребенок положил товар в вашу корзину, объясните: «Показывать можно, а добавлять покупки без спроса нельзя». Учите просить прямо.

Учите просить ребенка прямо, без намеков. Фото: VPales/Shutterstock/Fotodom

НЕНУЖНОЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПОЛЕЗНЫМ

«Мам, это не обычный конструктор, это робототехника! С ним я буду учиться программировать».

Иногда за новым названием действительно стоит новое увлечение, а иногда старая мечта в красивой упаковке. «Покажи, что с этим набором можно сделать такого, чего нельзя с твоими конструкторами». Выслушайте аргументы, но не покупайте вещь только потому, что ее называют развивающей.

ЗНАКИ СУДЬБЫ

«Мне приснилось, будто Дед Мороз принес квадроцикл. Я был такой счастливый!»

Ребенок рассказывает сон с таким восторгом, что отказать неловко. Можно разделить его радость, не превращая мечту в обещание покупки. «Какой классный сон! Похоже, ты мечтаешь о квадроцикле. Но покупать его мы не планируем».

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

Если мама и папа отказали, ребенок идет к бабушке с дедушкой с той же просьбой. Или старший убеждает младшего попросить общий подарок, пообещав, что играть будут вместе (на самом деле нет).

«Давай обсудим это всей семьей». Взрослым лучше заранее согласовать дорогие подарки, а общий подарок выбирать, только если оба ребенка его хотят и понятны правила пользования.

Взрослым лучше заранее согласовать дорогие подарки. Фото: Drazen Zigic/Shutterstock/Fotodom

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему мы всё понимаем, но уступаем?

- Потому что жалко. Потому что в собственном детстве такого не было. Потому что мало бываем дома и хочется компенсировать это подарком. А иногда просто нет сил выдерживать обиду и слезы, — говорит Елена Капустина. - Вот только ребенок замечает не наши причины, а результат: сначала сказали «нет», а после долгих уговоров купили. Значит, нужно уговаривать дольше. И привычка закрепляется.

Поэтому полезно спросить себя: «Я действительно изменил решение или просто хочу, чтобы ребенок перестал расстраиваться, а я перестал чувствовать себя виноватым?»

Еще момент. Слезы после отказа сами по себе не манипуляция. Насторожиться стоит, когда ребенок снова и снова использует чувство вины, угрозы или давление, потому что однажды это помогло добиться своего. Если же вы раньше уступали, а теперь решили не вестись, наберитесь терпения: новые правила потребуют времени и последовательности.

И помните: самое ценное для ребенка не стоимость подарка, а ваше внимание и время, проведенное вместе. Ведь спустя годы он вспомнит не то, что лежало под елкой, а моменты, когда вы были рядом.

ЛАЙФХАКИ

Как предупредить новогодний торг

* Не ждите первого скандала. Заранее предложите ребенку составить список подарков, обсудите доступную сумму и скажите прямо: список желаний не равен списку покупок.

* Со школьником можно сравнить цены, а на дорогую вещь договориться копить. С ребенком помладше лучше обсудить подарки, которые укладываются в семейный бюджет.

* С родственниками тоже стоит согласовать подарки до того, как они что-то пообещают.

* Если ребенок обиделся, не требуйте немедленно успокоиться, а скажите: «Ты расстроен, я понимаю, но наше решение прежнее». Когда эмоции улягутся, покажите, как просить без угроз: назвать желание, объяснить, почему оно важно, и выслушать ответ.

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