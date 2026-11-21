Мерседес внедряет новую систему. Фото: Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom

Mercedes-Benz стал первым автопроизводителем в Германии, получившим официальное разрешение Федерального ведомства автотранспорта (KBA) на использование комплекса помощи водителю MB.DRIVE ASSIST PRO.

Система способна самостоятельно выполнять ряд маневров на городских улицах, в том числе проезжать перекрестки и реагировать на сигналы светофоров. При этом полноценным беспилотником автомобиль не становится: автомобилист по-прежнему должен следить за дорогой и контролировать происходящее вокруг.

О получении необходимого допуска немецкая компания сообщила 20 ноября. Сертификация проведена в соответствии с новым регламентом ООН R171, устанавливающим требования к современным системам помощи водителю. Общие правила должны начать действовать в январе 2027 года. Таким образом, Mercedes-Benz уже получил разрешение на применение технологии, а не просто объявил о планах ее внедрения.

Комплекс MB.DRIVE ASSIST PRO взаимодействует с навигационной системой и помогает автомобилю ориентироваться на маршруте. Электроника может самостоятельно выбирать подходящую полосу, перестраиваться, выполнять повороты, останавливаться на запрещающий сигнал светофора и возобновлять движение. Для работы оборудования задействованы 27 датчиков и вычислительная платформа, производительность которой достигает 254 TOPS. Эти технические параметры Mercedes-Benz представила во время первоначальной презентации новых водительских ассистентов.

Несмотря на широкий перечень доступных функций, технология относится к категории SAE Level 2. Это принципиально отличает ее от системы DRIVE PILOT, соответствующей третьему уровню автоматизации. MB.DRIVE ASSIST PRO не позволяет водителю переключать внимание на другие занятия или переставать наблюдать за дорожной ситуацией. Ответственность за управление автомобилем и безопасность движения в любом случае сохраняется за человеком.

Первые пользователи смогут опробовать новую разработку с декабря 2026 года. На начальном этапе доступ предоставят ограниченному числу участников тестовой программы в Штутгарте и Мюнхене. Полноценное расширение присутствия системы на немецком рынке намечено на первую половину 2027 года.

Активировать MB.DRIVE ASSIST PRO на подходящих автомобилях можно будет посредством программного обновления. Однако одной установки нового ПО недостаточно: машина должна изначально иметь необходимое техническое оснащение. Подготовленную для работы с такими функциями аппаратную базу Mercedes-Benz, в частности, предлагала для модели CLA ещё летом.

Пока производитель не обнародовал окончательный перечень совместимых комплектаций и стоимость подключения MB.DRIVE ASSIST PRO в Германии.

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