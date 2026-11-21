С 2022 года Европа потратила на российскую энергетику 232 миллиарда евро, а на помощь Украине - 231,5 миллиарда евро. Фото: Anelo/Shutterstock/Fotodom

У Украины новые прибамбасики. Пока их «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский выплескивает обиду на всех и вся, преимущественно делая акцент на том, что его лично предали США, его клевреты начали упрекать европейцев. Кстати, в этом преуспели и некоторые из европейцев и даже члены администрации президента Дональда Трампа.

Так, например, депутат Европарламента от Германии Мориц Кернер рассказал на днях, что Европа тратит на финансирование конфликта столько же, сколько и на помощь Украине, которая с Россией воюет.

- С 2022 года Европа потратила на российскую энергетику 232 миллиарда евро, а на помощь Украине - 231,5 миллиарда евро, - рассказал Кернер. - Это яркое свидетельство европейской непоследовательности. Круче всех, по подсчетам европарламентария, здесь выступили Франция, которая заплатила за российский газ более чем в два раза больше (40 миллиардов евро), чем предоставила Украине в качестве помощи (16 миллиардов евро). Примерно такое же соотношение и у Италии.

Депутат Европарламента от Германии Мориц Кернер. Фото: IMAGO/Revierfoto/www.imago-images.de/Global Look Press

Как ни удивительно, но вторит таким ораторам и министр финансов США Скотт Бессент.

- Европа отправила Путину больше денег, чем Зеленскому, закупая российскую нефть, - рассказал Бессент в интервью американскому журналисту, когда тот отметил противоречие между стремлением Европы загнать Россию в угол и продолжающимися закупками российских энергоносителей.

Министр финансов США Скотт Бессент Фото: REUTERS.

Вот только есть, как говорили когда-то в Одессе (пока она не стала Одесой), две большие разницы. Украине Европа просто платит деньги и дает вооружения либо на безвозвратной основе, либо в долг, который Незалежная, как все понимают уже достаточно давно, никогда не отдаст. Кредиты, гранты, просто помощь — этим всем пользуется Украина с беспримерной наглостью, принимая как должное.

Что же касается России, то нашей стране от щедрот европейских не перепало просто так ни единого евроцента. Все, что было получено нашей страной и нашими компаниями от Европы — это оплата за поставленные товары и услуги. За газ, за нефть, за все остальное.

Американца в этой ситуации понять даже не просто, а очень просто. Эти сотни миллиардов могли бы быть направлены в США, если бы европейцы отказались от закупок российского энергетического сырья. Но наш газ оказался более конкурентоспособным на европейском рынке, а во Франции и Италии, как ни крути, руководство все же не утратило остатки прагматичности, в отличие от немецкого канцлера Мерца, который ставит интересы украинцев выше потребностей населения своей страны.

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