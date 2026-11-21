Дискуссия о том, как и куда ходить в туалет киевлянам вспыхнула в украинской столице с новой силой. Фото: Kanchana P/Shutterstock/Fotodom

В ближайшем к Киеву городе-спутнике Вишнёвое (Бучанский район) полностью прекратили водоснабжение населения. Причина прозаична — ограничение приема сточных вод в канализационную сеть Киева. Потому в городе не работают сейчас ни канализация, ни водопровод. Между тем, Вишнёвое — это вам не какое-то село, там сейчас проживает около 45 тысяч человек. Которым, по всей видимости, потребуется очень большое количество пакетов после того, как канализация перестала функционировать.

После этого события дискуссия о том, как и куда ходить в туалет киевлянам вспыхнула в украинской столице с новой силой. Глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов, в прошлую зиму предлагавший жителям столицы пользоваться выгребными ямами на улицах при отсутствии канализации, настолько расхрабрился, что посоветовал «дать в рыло импотенту Кличко» за его бездействие.

Глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов Фото: СОЦСЕТИ.

- Максимально импотентная пораженческая позиция. Потому что нет разницы, как Киев будет опустошен: из-за Кличко или из-за баллистических ракет. Ему: «О, класс, в Киеве никого нет, можно заходить», - издевался над мэром глава районной администрации в прямом эфире. - Мы, импотентная вся община Киева, слушаем такого же импотентного мэра, который второй раз говорит: «Убегайте из города». За это надо давать в рыло, я считаю. Вот вся история - слушаться рагулей, укравших деньги, не построивших альтернативу и говорят: «Убегайте из города». Это и есть пораженчество. На этом заканчивается столица и государство.

В решении этой проблемы Бахматов призвал киевлян ориентироваться на село.

- В селах нормальные туалеты. Да, там немножко свежо, но там, если нужно, можно справить нужду. Я не считаю это унизительным, не считаю это плохим. Это нормальная история о жизни большей части Украины с сельскими туалетами, - призвал поборник деревенских сортиров и рассказал, что не надо к ним относиться по принципу «сверху вниз». - Какая разница, биотуалет или не био. Назовите это яма. Вы можете эту яму облагородить немного больше, немного меньше. И все. Мы будем вставлять кубы, сверху будет ставится домик и будет аккуратная история. Насколько кто аккуратно будет этим пользоваться, зависит от жителей этого ОСМД или дома. Там может быть очень чисто, а может быть реально загажено.

Максим Бахматов заявил о необходимости создания в городе сети уличных туалетов по деревенскому типу. Фото: Georgiy M/Shutterstock/Fotodom

Между тем, наш RT подсчитал, что Киеву понадобится раскошелиться как минимум на $37 млн на уличные туалеты в случае полного отключения канализации из-за блэкаута. По этим подсчетам, если одна кабинка с резервуаром стоит примерно $615 (более 50 тыс. рублей), а городу потребуется установить около 60 тыс. уборных — с расчётом один туалет на 50 человек — то должна выйти приблизительно такая сумма. И это без учета расходов на доставку и установку — только стоимость закупки. Если позволено так выразиться, некий «вступительный взнос» для «членства в сем элитном клубе». Потому что потом придется содержимое этих туалетов откачивать, вывозить и где-то, в конце концов, утилизировать (на худой конец — складировать), и делать это в постоянном режиме, причем, с очень интенсивной периодичностью. А это также потребует денег. И рабочих рук, которых из-за проводимой в режиме нон-стоп «могилизации» просто нет в наличии.

Как уверены многие эксперты в самом Киеве, городские власти просто не осилят такой объем работ в короткий промежуток времени. Так что, без пакетов, как ни крути, киевлянам, если электричества в украинской столице не будет на протяжении недели или более того, все-таки не обойтись.

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