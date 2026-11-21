Минивэн отечественного производства: Фото: sollers-cargo.ru

Российский минивэн Sollers SF1 предлагает семиместный салон и вместительный багажник по цене, сопоставимой со стоимостью наиболее доступных китайских кроссоверов. Автомобиль, представляющий собой локализованную версию китайской модели, прошел испытания специалистов журнала «За рулем».

Выпуск машины организован на предприятии «Соллерс Алабуга» в Татарстане. Длина кузова SF1 составляет 5115 мм, а салон рассчитан на размещение семи человек. При этом дорожный просвет достигает всего 130 мм, что делает модель преимущественно городским автомобилем.

Эксперт издания Кирилл Милешкин изучил поведение минивэна на дорогах и обратил внимание на особенности его силового агрегата. Под капотом установлен бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива. Он развивает 136 л. с. и демонстрирует характеристики, напоминающие работу дизельного мотора: уверенная тяга появляется уже с 1500 оборотов в минуту. Однако после достижения отметки 4000 об/мин двигатель теряет заметную часть своей активности, поэтому раскручивать его до высоких оборотов особого смысла нет.

Отдельные замечания у испытателя возникли к трансмиссии и поведению автомобиля на трассе. Пятиступенчатой механической коробке передач не хватает дополнительной, шестой ступени, особенно при движении на высокой скорости. Вместе с тем узкая колея машины делает ее чувствительной к боковому ветру. При его порывах минивэн может заметно отклоняться от выбранной траектории. Причем первым реагирует зависимый задний мост. Аналогичное влияние на управляемость оказывают асфальтовые колеи и дорожные неровности.

Система стабилизации также регулярно вмешивается в управление. По наблюдениям Милешкина, электроника может срабатывать даже тогда, когда задние ведущие колеса проезжают по пластиковым элементам дорожной разметки.

При полной загрузке поведение Sollers SF1 становится более предсказуемым. Однако задняя рессорная подвеска остается излишне жесткой. На крупных неровностях и искусственных дорожных препятствиях пассажиры задних рядов испытывают сильную вертикальную раскачку. Поэтому водителю приходится внимательнее выбирать скорость движения, чтобы поездки для людей в задней части салона не превращались в испытание.

Не лучшим образом обстоят дела и с акустическим комфортом. По оценке эксперта «За рулем», уровень шумоизоляции далек от легковых стандартов. Уже после достижения скорости 110 км/ч шум становится настолько заметным, что продолжать разгон не хочется. Кроме того, расход топлива превышает 10 литров на 100 км.

Таким образом, главными преимуществами Sollers SF1 остаются просторный семиместный салон и вместительность. Однако жесткая подвеска, посредственная курсовая устойчивость, высокий уровень шума и значительный расход топлива могут стать серьезными недостатками при эксплуатации на дальних маршрутах.

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