Фото: REUTERS.
Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не перестает и не устает демонстрировать свои обиды. В беседе с журналистом CNN, который находился в своей студии «просрочка» не смог пройти мимо последнего по времени выступления американского мультимиллиардера Илона Маска, назвавшего украинского узурпатора и бывшего комика лжецом, и выдал «ответку», посоветовав ему быть не только «богатым, но и серьезным».
Напомним, Маск упрекнул Зеленского в желании использовать гражданский спутниковый интернет для военных нужд. И заявил, что президент Украины «не всегда говорит правду», когда жалуется на замедление спутникового интернета от Space X.
- Мы должны быть очень серьёзными, не только очень богатыми, - заявил «просроченный», объединив себя с Маском, наверное, чтобы американцу было не так обидно (на месте Маска я бы от такого «объединения» обиделся бы еще больше). - Эти ребята очень могущественны. В Соединённых Штатах не только деньги решают всё. Я благодарен Space X и правительству США за то, что было сделано. Но если это не работает, то это не работает.
Фото: REUTERS.
Что касается уровня богатства и реального могущества, то здесь Зеленский явно попал в пальцем в небо. Однако, если применить такую формулу к нему самому, то можно посоветовать «просроченному» впредь стараться быть не только болтливым, но и хотя бы немножко умным. А то в своем последнем интервью американской телекомпании NBC «просрочка» опять не уследил за своим языком, когда жаловался на Вашингтон и команду Дональда Трампа. Он пожаловался, что США значительно сократили поставку средств ПВО, из-за чего ПВОшники ВСУ потеряли способность перехватывать российскую баллистику (стоит, правда, отметить, что и при наличии тех же противоракет РАС-» и РАС-3 к ЗРК «Пэтриот» украинцам нечем было особо похвастать в этой сфере). Но на этом не остановился, а принялся жаловаться, что к нему и Украине в Вашингтоне ещё и просто плохо относятся.
- Они нашли способ поддержать Израиль. Они нашли способ поддержать страны Ближнего Востока средствами противовоздушной обороны, различными видами вооружений, пакетами помощи, поддерживая союзников, даже нападая на другие страны, - заявил «просроченный». И даже не осознал, как он «влетел» на этот раз.
Весь «корень зла» в данном случае кроется именно в последних словах этой фразы Зеленского - «нападая на другие страны». Фактически этими словами он обвинил американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что те совершили агрессию (нападение), как минимум, на Иран. Но, наверное, и на кого-то еще, не зря ведь «другие страны» прозвучали во множественном числе. Хотя эти двое изо всех сил уверяют остальной мир, что они превентивно пресекали будущие нападение Ирана на другие страны.
Фото: REUTERS.
Удивительно, но даже у патентованного лжеца, коим Зеленский является по определению, иногда прорывается правда.
Остается только дождаться, что ему теперь будет за такую правду — чем его «наградит» Трамп — сколько выпишет новых противоракет к «Пэтриотам», и что за нее «пожалует» Нетаньяху, на территории страны которого проживают сейчас в роскошной вилле, купленной Зеленским, на курортном побережье родители самого «просроченного».
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