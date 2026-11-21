Владимир Зеленский не перестает и не устает демонстрировать свои обиды Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не перестает и не устает демонстрировать свои обиды. В беседе с журналистом CNN, который находился в своей студии «просрочка» не смог пройти мимо последнего по времени выступления американского мультимиллиардера Илона Маска, назвавшего украинского узурпатора и бывшего комика лжецом, и выдал «ответку», посоветовав ему быть не только «богатым, но и серьезным».

Напомним, Маск упрекнул Зеленского в желании использовать гражданский спутниковый интернет для военных нужд. И заявил, что президент Украины «не всегда говорит правду», когда жалуется на замедление спутникового интернета от Space X.

- Мы должны быть очень серьёзными, не только очень богатыми, - заявил «просроченный», объединив себя с Маском, наверное, чтобы американцу было не так обидно (на месте Маска я бы от такого «объединения» обиделся бы еще больше). - Эти ребята очень могущественны. В Соединённых Штатах не только деньги решают всё. Я благодарен Space X и правительству США за то, что было сделано. Но если это не работает, то это не работает.

Маск упрекнул Зеленского в желании использовать гражданский спутниковый интернет для военных нужд Фото: REUTERS.

Что касается уровня богатства и реального могущества, то здесь Зеленский явно попал в пальцем в небо. Однако, если применить такую формулу к нему самому, то можно посоветовать «просроченному» впредь стараться быть не только болтливым, но и хотя бы немножко умным. А то в своем последнем интервью американской телекомпании NBC «просрочка» опять не уследил за своим языком, когда жаловался на Вашингтон и команду Дональда Трампа. Он пожаловался, что США значительно сократили поставку средств ПВО, из-за чего ПВОшники ВСУ потеряли способность перехватывать российскую баллистику (стоит, правда, отметить, что и при наличии тех же противоракет РАС-» и РАС-3 к ЗРК «Пэтриот» украинцам нечем было особо похвастать в этой сфере). Но на этом не остановился, а принялся жаловаться, что к нему и Украине в Вашингтоне ещё и просто плохо относятся.

- Они нашли способ поддержать Израиль. Они нашли способ поддержать страны Ближнего Востока средствами противовоздушной обороны, различными видами вооружений, пакетами помощи, поддерживая союзников, даже нападая на другие страны, - заявил «просроченный». И даже не осознал, как он «влетел» на этот раз.

Весь «корень зла» в данном случае кроется именно в последних словах этой фразы Зеленского - «нападая на другие страны». Фактически этими словами он обвинил американского президента Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что те совершили агрессию (нападение), как минимум, на Иран. Но, наверное, и на кого-то еще, не зря ведь «другие страны» прозвучали во множественном числе. Хотя эти двое изо всех сил уверяют остальной мир, что они превентивно пресекали будущие нападение Ирана на другие страны.

Зеленский обвинил Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в том, что те совершили агрессию (нападение), как минимум, на Иран Фото: REUTERS.

Удивительно, но даже у патентованного лжеца, коим Зеленский является по определению, иногда прорывается правда.

Остается только дождаться, что ему теперь будет за такую правду — чем его «наградит» Трамп — сколько выпишет новых противоракет к «Пэтриотам», и что за нее «пожалует» Нетаньяху, на территории страны которого проживают сейчас в роскошной вилле, купленной Зеленским, на курортном побережье родители самого «просроченного».

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