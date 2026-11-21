Зимние привычки, которые губят автомобиль. Фото: Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom

С наступлением зимы автомобили сталкиваются с дополнительными испытаниями: низкие температуры, дорожные реагенты, снег и повышенная влажность негативно влияют на состояние узлов и агрегатов. Однако причиной многих неисправностей становятся не только погодные условия, но и неправильные действия самих автомобилистов. О распространенных ошибках водителей рассказывает издание «За рулем».

Почему зимой примерзают тормозные колодки и как этого избежать?

Одной из распространенных проблем в холодный сезон становится блокировка тормозных механизмов из-за замерзшей влаги. Как пояснил автоэксперт Игорь Серебряков, вода может оставаться в суппортах после мойки или оттепели, а при последующем похолодании превращается в лед. В результате колодки примерзают к дискам, автомобиль оказывается обездвиженным, и владельцу иногда приходится обращаться за помощью к эвакуатору.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию, после посещения автомойки рекомендуется просушить тормозную систему. Для этого достаточно совершить небольшую поездку, несколько раз плавно нажав на педаль тормоза. Дополнительные рекомендации по зимнему уходу за автомобилем приводит материал о том, как правильно мыть машину зимой. Использовать горячую воду для размораживания колодок не следует: из-за температурного перепада тормозной диск может деформироваться.

Чем опасны долгий прогрев и неправильная езда в мороз?

Еще одна ошибка автомобилистов — продолжительная работа двигателя на холостом ходу с включенной на максимальную мощность отопительной системой. При таком способе прогрева коробка передач практически не достигает рабочей температуры, а внутри выхлопной системы постепенно образуется конденсат. Поэтому длительное ожидание на стоянке не обеспечивает полноценного прогрева всех автомобильных узлов. О том, сколько времени прогревать двигатель зимой, также рассказывали эксперты.

Дополнительный износ деталей провоцируют резкие ускорения и интенсивные торможения сразу после запуска непрогретого мотора. В холодное время года водителям следует избегать подобных нагрузок до достижения рабочей температуры агрегатов. Не менее важно следить за количеством топлива: эксплуатация машины с практически пустым баком способна привести к перегреву бензонасоса и сокращению срока его службы.

Как подготовить автомобиль к зиме и избежать дорогостоящего ремонта?

Для снижения риска неисправностей эксперт рекомендует регулярно убирать мокрый снег из колесных арок. Также стоит заранее обработать резиновые уплотнители дверей силиконовой смазкой, чтобы они не примерзали к кузову при отрицательных температурах. Еще одна полезная привычка — не оставлять автомобиль на ночь с почти пустым топливным баком. О рисках такой эксплуатации и последствиях езды с минимальным запасом топлива ранее предупреждали и другие автомобильные специалисты.

Несоблюдение этих рекомендаций может обернуться существенными расходами. По приведенной в материале оценке, замена тормозных дисков и колодок обойдется владельцу в 15–20 тысяч рублей и более, тогда как вызов эвакуатора будет стоить от 5 тысяч рублей. Соблюдение простых правил зимней эксплуатации поможет снизить вероятность поломок и избежать незапланированных затрат.

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