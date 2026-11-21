Депутат Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин Фото: Иван МАКЕЕВ.

18 ноября в эфир Радио «Комсомольская правда» вышла «Партийная среда». В программе принял участие депутат Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Несколько расшифрованных примечательных фрагментов (с небольшим сокращением) мы уже опубликовали.

А сейчас - еще отрывок из нашей передачи.

…- Юрий Вячеславович, мы с вами подробно поговорили о саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. В звуковом эпиграфе к передаче Геннадий вспоминал о Китае, и мы с вами много времени ему уделили. Скажите, а почему Геннадий Андреевич так гордится тем, что его книги переведены на китайский язык? Их в Китае активно читают. Я даже видел, как он раздает автографы, причем подписывается на китайском языке. Я спросил, почему так? Он говорит: «Это же на китайском языке, поэтому и подписываюсь» - «А что там вы пишите?» - «Только никому не говори, я пишу там - «На память от дядюшки Зю». Это так, да?

- Александр, работы Геннадия Андреевича изданы на всех языках мира. Испанском, английском, арабском… Во многих странах его работы изданы, причем их изучают и в научных сообществах, и в университетах.

А к Китаю внимание особое, потому что, когда произошли разрушительные процессы в нашей стране, Геннадий Андреевич вместе со своими соратниками несколько раз бывал в Китае… Когда его просили рассказать о причинах разрушения Советского Союза, наш лидер говорил о том, что необходимо сделать, чтобы не допустить этого в КНР, несмотря на попытки и провокации Запада в отношении государства.

Действительно, уважение к нашему лидеру очень большое. Где бы ты в Китае ни встречался, всегда передают привет Зюганову.

Китай – это государство, которое будет в ближайшее время продолжать наращивать свой потенциал вместе с Российской Федерацией. Конечно, изучение китайского языка в России сейчас - в приоритете…

Юрий Афонин и Александр Гамов Фото: Иван МАКЕЕВ.

- По-моему, кто-то из внуков Геннадия Андреевича китайский изучает…

- Да - и внуки, и вообще молодежь, много кто изучает…

- А китайцы осваивают русский.

- Кстати, Александр, в России много китайских студентов. Я в аудиториях выступал, где примерно одна пятая часть - уже китайских студентов, которые изучают русский.

В Шэньчжэне - совместный с китайским вузом университет МГУ. И наши ребята учатся, и китайские.

Этот опыт надо перенимать и вместе развиваться. Мы настроены на создание многополярного мира без войн, без конфликтов.

К сожалению, Запад это отвергает, но мы эту линию будем проводить…

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