BMW показала секретный прототип М7. Фото: NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom

Специалисты подразделения BMW M почти 30 лет не раскрывали существование необычного экспериментального седана седьмой серии E38. Автомобиль получил силовую установку и механическую трансмиссию от спортивной M5 поколения E39. Подробности об уникальной разработке опубликовали в соцсетях BMW.

Основой для проекта послужила обычная BMW 740i в кузове E38. Внешне она практически не отличалась от стандартных представителей модельного ряда, однако техническая начинка была совершенно иной. Под капотом инженеры разместили атмосферный восьмицилиндровый двигатель S62 объемом 4,9 литра, позаимствованный у M5. Работает он в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Отдача мотора достигает 400 л.с. при 6600 об/мин. По этому показателю экспериментальная M7 превосходила даже тогдашнюю флагманскую 750i с двенадцатицилиндровым двигателем примерно на 70 л.с. Таким образом, прототип оказался мощнее самой производительной серийной «семерки» того периода.

Автомобиль оснащен исключительно задним приводом. В салоне предусмотрены три педали, что сегодня считается необычным решением для представительского седана. Максимальную скорость ограничили электроникой на отметке 250 км/ч — такой же показатель установлен у BMW E39 M5. При этом масса машины составляет 1875 кг.

От обычной E38 его отличают преимущественно темные многоспицевые колесные диски BBS и выпускная система с четырьмя патрубками, расположенными попарно по краям заднего бампера.

Салон отделан черной и бежевой кожей, установлены рулевое колесо M и рычаг шестиступенчатой механической трансмиссии. Еще одна примечательная деталь — проводная телефонная трубка в задней части центральной консоли, характерный атрибут автомобилей конца 1990-х годов.

Официальных комментариев BMW о причинах отказа от серийного производства M7 не публиковала. По одной из версий, необходимости в такой модели не было: верхнюю позицию в семействе уже занимала 750i с двигателем V12, тогда как M5 предлагала сопоставимые динамические возможности, но в более компактном и легком кузове.

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