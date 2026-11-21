«Летающая тарелка», снятая на видео в небе над Сирией рванула вперед с внеземной скоростью. Фото: Кадр видео.

Прямо-таки обескураживающими выглядят видеоролики, несколько штук которых американское военное ведомство (Department of War) на днях обнародовало на своем сайте в рамках инициативы президента США Трампа по ознакомлению общественности с тем, что самими военным объяснить не удалось (Trump administration’s Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters initiative – PURSUE). Нынешняя порция стала уже восьмой в череде рассекреченных НЛО-файлов.

Вездесущие инопланетяне

Объекты были запечатлены на видео в 2020-2024 годах. Они попали в поле зрения инфракрасных систем наблюдения, с помощью которых американские военные, находившиеся на Ближнем Востоке, следили за воздушным и морским пространством. НЛО появлялись и в одном, и в другом.

Вот круглый НЛО пролетает низко над водой, обгоняя наискосок идущие полным ходом катера. Вот четыре объекта вытянутой формы строем двигаются под водой на небольшой глубине – их хорошо видно. Следующие кадры – уже другие четыре объекта несутся над водой.

Полно шаров. Вот сквозь облака летит черный – идеально круглый. На другом видео шар сияет ярким светом, испуская в разные стороны будто бы нарисованные лучи. Один из шаров пролетает на фоне корабля, силуэт которого напоминает авианосец.

НЛО двигаются под водой и в воздухе. Фото: Кадр видео.

Более всего изумляет съемка, сделанная в январе 2021 года где-то над Сирией. У НЛО, появившегося на видео, форма классической «летающей тарелки» - эдакая чечевица с небольшим куполом. Объект, ярко сверкая, летит сквозь облака. И вдруг резко ускоряется – улетает вон из кадра с несусветной скоростью. От него остается какой-то размытый след.

Смущают, конечно, инфракрасные изображения, появляющихся на видео НЛО. Вдруг они – хотя бы некоторые - представляют собой «глюки» радаров? Только уж слишком они - эти «глюки» - разные и по форме, и по поведению. Вряд ли их генерирует электроника.

Человеческое или не человеческое?

Военные и многие примкнувшие к ним ученые регулярно заявляют, что признаков внеземной техники в рассекреченных кадрах не замечают. Заблуждаются, похоже. К НЛО, способным стремительно передвигаться в любых средах – в воде, под водой, в воздухе, да и в космосе – инопланетяне явно приложили руки. Или что-там у них. Ни одному земному аппарату такое не под силу.

Напомню, что говорил Ави Лёб (Abraham Loeb) - гарвардский астрофизик, который ныне возглавляет Научный консультативный совет по аномальным атмосферным явлениям (UAP Science Advisory Council), созданный недавно при Пентагоне, ЦРУ и ФБР как раз с тем, чтобы попытаться объяснить необъясненное.

«По мере получения более качественных данных мы сможем определить природу этих загадочных объектов. Собирая более точные улики, мы либо поможем Пентагону и разведывательному сообществу выполнить их миссию по защите США от противников, либо откроем технологию нечеловеческого происхождения».

Не получили еще, надо понимать. Поэтому пока можно предполагать всё, что угодно.

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