Спрос на сигнализации с автозапуском в России вырос на 50%. Фото: JoshBryan / Shutterstock.com / Fotodom

В 2026 году популярность автомобильных сигнализаций с функцией дистанционного запуска двигателя в России заметно увеличилась. По оценке автоэксперта Дмитрия Борисова, количество установок таких охранных комплексов выросло примерно на 50% относительно прошлого года. Особенно активно интерес к ним проявляют владельцы машин старше пяти лет. Об этом сообщает издание «Автоновости дня».

Одним из главных факторов изменения потребительского спроса стало удешевление оборудования. Как отметил Борисов, стоимость некоторых востребованных моделей автосигнализаций за год снизилась на 20–30%. Благодаря этому системы с дистанционным запуском стали доступнее для широкого круга автомобилистов.

Эксперт обратил внимание, что функция автозапуска теперь встречается даже в недорогих охранных комплексах стоимостью 10–15 тысяч рублей. Такая возможность особенно востребована в холодное время года: водитель может заранее запустить двигатель, прогреть его и подготовить салон к поездке, не выходя из дома.

По наблюдениям Борисова, наиболее заметный всплеск интереса к подобным устройствам приходится на осень. С сентября по декабрь количество обращений по поводу установки автозапуска оказывается в 1,5–2 раза выше летних показателей. При этом автомобилистов в первую очередь привлекает не дополнительная защита от угона, а удобство использования машины в повседневной жизни.

Вместе с тем специалист предостерегает автовладельцев от попыток сэкономить на монтаже оборудования. Неправильное подключение сигнализации способно привести к нарушениям в работе автомобильной электроники. Особенно важно учитывать технические особенности современных машин, включая модели китайских производителей.

Для полноценного функционирования дистанционного запуска на многих автомобилях требуется специальный модуль обхода штатного иммобилайзера. В отдельных комплектах он уже входит в состав оборудования, однако в других случаях устройство необходимо приобретать дополнительно. Поэтому перед установкой эксперт рекомендует заранее уточнять совместимость сигнализации с конкретным автомобилем и комплектацию системы.

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