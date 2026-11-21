Раскрыты важные детали по уходу за ремнем ГРМ. Фото: Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Владельцы автомобилей с двигателем 1.2 PureTech могут столкнуться с неприятным открытием: рекомендации по замене ремня ГРМ различаются в зависимости от источника, сообщает 110 km.

В таблице ADAC для Citroеn C3 2018–2023 годов с 110-сильным мотором указаны 120 тыс. км или шесть лет, тогда как в техническом бюллетене NTN-SNR для ряда турбированных версий PureTech фигурируют 100 тыс. км и те же шесть лет. Разница в 20 тысяч километров — это не ошибка одного из источников, а повод разобраться в деталях.

Документ NTN-SNR датирован 2022 годом, а актуальный справочник ADAC приводит более свежие данные для конкретной модели. Кроме того, интервал зависит от точной модификации двигателя: турбированные и атмосферные версии PureTech могут иметь разные регламенты.

Поэтому определять срок замены только по названию модели нельзя — необходимы код двигателя, VIN и действующий регламент производителя. При этом учитываются одновременно пробег и возраст ремня: замена выполняется при достижении первого из установленных пределов.

Двигатели 1.2 PureTech известны конструкцией с ремнем ГРМ, работающим в масляной среде. Со временем материал ремня может разрушаться, а частицы — забивать сетку маслоприемника. Давление масла падает, и двигатель рискует получить серьезные повреждения еще до обрыва ремня. Компания Gates отдельно предупреждает об этом риске.

При появлении предупреждения об аварийном давлении масла мотор необходимо безопасно остановить и не запускать до диагностики. Аналогичные проблемы с ремнем в масляной ванне фиксировались и на двигателях Ford, где частицы износа также засоряли маслоприёмник и снижали давление.

Разница в интервалах хорошо заметна и на российских примерах: для новой Niva Legend 1.8 регламент составляет всего 45 тыс. км, а для возрастного Hyundai в разборах приводился ориентир 90 тыс. км. При покупке машины с PureTech важно выяснить не только дату последней замены ремня, но и состав выполненных работ. Наклейка под капотом не подтверждает состояние роликов, натяжителя и помпы. Если документальной истории обслуживания нет, остаточный ресурс ременного привода следует считать неизвестным и планировать профессиональную проверку.

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