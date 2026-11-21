Avior готовит необычную новинку. Фото: vk.ru/avior_auto_ru

Компания Avior опубликовала первые фотографии нового пикапа, который планируется вывести на российский рынок. Под новым для отечественных покупателей названием скрывается китайский Maxus Interstellar X 2027 модельного года. Бренд Maxus имеет британские корни, однако сейчас входит в состав китайского автомобильного концерна SAIC.

Новинка представляет собой полноразмерный рамный пикап. Его длина достигает 5500 мм, ширина составляет 2005 мм, а расстояние между осями — 3300 мм. Главной особенностью модели стала конструкция грузовой платформы, отделенной от пассажирского отсека электрической шторкой. При необходимости пространство кузова можно изменять.

В частности, после опускания заднего стекла и раздвижения грузовой платформы полезный объем увеличивается до 3000 литров. Кроме того, автомобиль способен перевозить длинномерные предметы длиной до 2,4 метра. Еще одна необычная возможность — организация полноценного спального места, благодаря которому пикап можно использовать для ночевок на природе без палатки.

Фото: vk.ru/avior_auto_ru

В движение Maxus Interstellar X приводит 2,5-литровый турбодизель разработки SAIC, развивающий 224 л.с. В качестве трансмиссии используется восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Полноприводная система ATS 3.0 предлагает водителю 12 предустановленных режимов работы, рассчитанных на различные дорожные покрытия и условия движения. Клиренс модели равен 240 мм.

Отдельного внимания заслуживает устройство ходовой части. В отличие от многих конкурентов, использующих зависимую заднюю подвеску, Interstellar X получил независимую двухрычажную конструкцию как спереди, так и сзади. Такое инженерное решение должно положительно сказаться на плавности хода и комфорте при движении.

Окончательные характеристики российской версии пока не раскрываются. В январе 2027 года Avior планирует представить подробности о комплектациях, дополнительном оборудовании и настройках автомобиля с учетом условий эксплуатации в России. На данный момент производитель ограничился публикацией фотографий и основных технических параметров пикапа.

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