Audi 80 из Бельгии прошла 1 млн км на родном моторе и КПП. Фото: Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom

64-летний бельгиец Мартин Лефевр установил впечатляющий личный рекорд, проехав более миллиона километров на Audi 80 поколения B3. Эту модель, выпускавшуюся в том числе в кузове с характерными округлыми формами, автомобилисты прозвали «бочкой».

Его седан сошел с конвейера в 1991 году и, несмотря на солидный возраст и огромный пробег, продолжает эксплуатироваться. Под капотом сохранился оригинальный 1,6-литровый турбодизель мощностью 80 л.с., а сцепление осталось заводским. В сентябре одометр показал 999 995 километров, после чего, преодолев еще пять километров, обнулился.

Знакомство Лефевра с Audi 80 состоялось еще в 1990 году. Тогда он приобрел седан с атмосферным дизельным двигателем объемом 1,9 литра. Однако долго пользоваться машиной не получилось: спустя год она полностью сгорела во время пожара в ресторане, возле которого была припаркована.

После этого происшествия бельгиец решил приобрести еще одну Audi 80 аналогичного поколения. Изначально он рассчитывал оставить автомобиль себе примерно на шесть лет. Но к концу 1990-х годов пробег приблизился к 300 тысячам километров, а техническое состояние машины оставалось хорошим. Поэтому менять седан Мартин не стал и продолжил ездить на нем. За 35 лет эксплуатации автомобиль в среднем преодолевал около 28,6 тысячи километров ежегодно.

За все время владения автомобилем Лефевр ни разу не прибегал к замене двигателя или сцепления. Основные работы касались элементов, подверженных естественному износу. В частности, лобовое стекло обновляли как минимум трижды, несколько раз меняли наполнитель водительского кресла, ремонтировали и перекрашивали переднюю часть кузова, а также устанавливали новые фары.

Особое место в истории автомобиля занимает старое рулевое колесо. Из-за многолетнего использования его обивка протерлась до швов, поэтому владелец снял руль и оставил его дома в качестве памятного сувенира. Об истории необычного долгожителя рассказал портал Ad.nl.

Хорошую сохранность кузова Мартин объясняет полной оцинковкой, которая помогла защитить металл от коррозии. Долговечность двигателя и других механизмов он связывает с аккуратным стилем вождения. Более 25 лет бельгиец проработал инструктором по вождению, а также не забывал о регулярном техническом обслуживании: вовремя менял масло в моторе и коробке передач, фильтры и ремни ГРМ.

Недавно Лефевр завершил трудовую деятельность и вышел на пенсию. Однако даже после достижения миллионного рубежа расставаться со своей Audi 80 он пока не планирует.

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