Autoblog: владелец Toyota Camry Hybrid подал иск из-за дефекта инвертора. Фото: Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

В США покупатель гибридной Toyota Camry 2026 модельного года обратился в суд с предполагаемым коллективным иском против японского автопроизводителя. Майкл Джаффе из штата Иллинойс утверждает, что Toyota располагала информацией о технической неисправности автомобиля, но не предотвратила его продажу. Об этом сообщает автомобильный портал Autoblog.

По материалам дела, седан был приобретен в декабре 2025 года, незадолго до официального объявления отзывной кампании. Однако вскоре после покупки владелец столкнулся с ограничениями в эксплуатации машины и, как утверждается, не мог пользоваться ею несколько месяцев. Причиной неисправности стали болты внутри инвертора гибридной установки, которые оказались недостаточно затянуты. Кроме того, Джаффе считает, что выявленный дефект отрицательно повлиял на рыночную стоимость его автомобиля.

Документы Национального управления безопасности дорожного движения США свидетельствуют, что первые сведения о возможной технической проблеме поступили в Toyota еще в ноябре 2025 года. В сообщении указывалось на вероятность того, что автомобиль не сможет запуститься. Впоследствии дилерская организация обнаружила ослабленный болт в конструкции инвертора гибридной системы.

Уже в декабре автопроизводитель объявил масштабную отзывную кампанию, затронувшую более 55 тысяч автомобилей Toyota Camry Hybrid и Corolla Cross Hybrid. Причиной стали риски потери тяги во время движения и возможного возгорания.

Компания не согласилась с требованиями Джаффе и представила собственную позицию по обстоятельствам конфликта. Представители автопроизводителя сообщили, что на период ожидания ремонта клиенту бесплатно предоставляли подменные автомобили. Само устранение обнаруженной неисправности также проводилось без дополнительных расходов со стороны владельца.

Toyota считает, что предоставление бесплатного транспорта и ремонт за счет компании не свидетельствуют о наличии ущерба, который подлежит компенсации. Таким образом, стороны по-разному оценивают последствия выявленного дефекта и связанные с ним неудобства.

Разбирательство касается покупателей новых автомобилей, приобретенных в 2025 году у официальных дилеров Toyota в Иллинойсе и имеющих рассматриваемую неисправность. При этом иск не охватывает автоматически всех собственников машин, включенных в отзывную кампанию.

Одним из основных вопросов судебного спора станет оценка того, достаточно ли бесплатного ремонта и предоставления подменного транспорта для компенсации длительного периода, в течение которого покупатель не мог полноценно пользоваться автомобилем. Отдельные претензии Майкла Джаффе связаны с предполагаемым снижением стоимости его Toyota Camry Hybrid после обнаружения производственного дефекта.

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