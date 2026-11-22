Саша — «Золотая рыбка» по мотивам сказки Пушкина. Фото: соцсети конкурса "Мисс Вселенная"

На конкурсе «Мисс Вселенная 2026» прошел показ национальных костюмов участницами. В 75-м конкурсе «Мисс Вселенная 2026» в столице Пуэрто-Рико городе Сан-Хуан участвуют 116 женщин из разных стран мира. От России в конкурсе принимает участие 22-летняя студентка факультета журналистки Тюменского государственного университета Александра Сташкевич (финалистка конкурса «Мисс Россия 2023»).

КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

Видео выхода Александры Сташкевич в костюме «Золотая рыбка» на «Мисс Вселенная 2026»

Александра Сташкевич представила костюм под названием «Золотая рыбка», созданный по мотивам сказки Александра Сергеевича Пушкина — об этом и объявили со сцены ведущие под овации зала. Ведущие сообщили публике в Пуэрто-Рико: «Костюм вдохновлен «Сказкой о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина — великого русского поэта и писателя, чьи произведения занимают особое место в русской культуре...» А потом пошутили: «Эта королева приносит славу этой рыбной истории...» Саша говорит: «Золотая рыбка» — воплощение волшебства, красоты и величия русской сказки».

Александра Сташкевич в костюме «Золотая рыбка». Фото: соцсети конкурса "Мисс Вселенная"

На конкурсе «Мисс Вселенная 2026» каждый год наши участницы представляли различные национальные костюмы, повторятся не стоит. На этот раз выбрали сказку Пушкину. Платье — результат работы кыргызского дизайнера Арзубека Вонама, основателя модного дома Vonama. Вонама тоже посмотрел сегодня ночью онлайн-эфир конкурса: «Для представительницы России я создал особенный национальный костюм, вдохновленный знаменитой сказкой Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». «Золотая рыбка» — символ волшебства, красоты, исполнения желаний и богатого культурного наследия России. В этом образе я постарался соединить Сказочную роскошь, русские традиции и современное искусство высокой моды. Золотые оттенки, изящные детали и величественный силуэт передают атмосферу пушкинской сказки. Для меня большая честь представить свое творчество на мировой сцене через национальный образ России».

УСТАНОВКА НА ПОБЕДУ ОТ САШИ

Александра Сташкевич — семикратная чемпионка России по чир-спорту, кандидат в мастера спорта, выступала в составе сборной России на международных соревнованиях. Выбрали ее на этот конкурс по нескольким причинам: не только красивая, но и с характером, закаленным спортом и жизненными испытаниями. Четыре ее главных преимущества — красота, хорошая физическая подготовка, сильный характер и большой опыт публичных выступлений. При этом Саша — добрая, отзывчивая девушка, блондинка с голубыми глазами и с лучезарной улыбкой.

Саша говорит: «Я спортсменка по характеру, поэтому нацелена на победу». Результаты отбора для полуфинала станут известны ближайшей ночью.

Сташкевич не сидит на диетах — просто совсем не ест сладкое и много занимается спортом: «Предпочитаю прислушиваться к своему организму и питаться интуитивно». Правда, ночью после показа национальных костюмов Саша с соседкой по комнате из Эфиопии ела шоколадные конфеты из Москвы — девушки позволили себе по одной штучке.

Александра Сташкевич на «Мисс Вселенная 2026» — хрупкая блондинка с голубыми глазами и стальным характером. Фото: соцсети конкурса "Мисс Вселенная"

Сейчас Александра на последнем курсе университета, готовится к защите диплома на журфаке. Девушка еще в старших классах подрабатывала спортивным корреспондентом.

Членов жюри впечатлил ее мини-фильм о благотворительном проекте. Сташкевич подготовила благотворительный проект, который посвящен помощи людям с тяжелыми заболеваниями, поддержке их близких и популяризации донорства костного мозга. Сама Александра вступила в регистр доноров, и с Артемом Алискеровым, победившим лейкоз, рассказала, почему важно помогать другим людям.

Сташкевич говорит: «У меня есть брат Ваня, у которого в детстве был диагноз аутизм. За этим диагнозом стоят годы упорного труда, терпения, маленькие и большие победы, и прежде всего, безусловная любовь и семейная поддержка. Моя мама живет с болезнью Паркинсона… Я знаю на собственном опыте, как сильно меняется жизнь, когда близкий человек сталкивается с серьезным диагнозом… Моя семья научила меня, что истинна любовь найдется в повседневной заботе, терпении и принятии и готовности стоять вместе в самые трудные времена. Мы продолжаем учиться, поддерживать друг друга и праздновать каждую маленькую победу. В самые трудные моменты именно спорт становился для меня опорой, помогал справляться с переживаниями, находить силы двигаться дальше и не сдаваться. Сегодня мне хочется самой помогать людям, которым особенно нужна эта поддержка...»

Саша с сестрой последние 11 лет ухаживают за мамой, папа умер, когда девушка училась в школе. Последний год женщине стало хуже, но месяц назад произошло улучшение состояние — и это для Сташкевич огромная радость: мама с сестрой присылают ей видеосообщения в Пуэрто-Рико.

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