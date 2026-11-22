22 ноября Лерчек должна улететь в Китай на лечение Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Помилованная блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, 22 ноября должна улететь в Китай на лечение — у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В личном блоге она сообщила об ухудшении здоровья. За несколько часов до отлета из Москвы у нее усилилась боль в костях. Это осложняет ее передвижение.

— Сегодня мы улетаем, а у меня, как на зло, разболелись опять кости. Я уже начала пить сильные обезболивающие, — рассказала подписчикам Валерия Чекалина.

Ранее подписчики высказывали Лерчек, что она показывает только радостный контент, скрывая тяжести болезни. Именно поэтому она показала, как у нее болят ноги. Чтобы подняться с кровати, ей приходится поднимать свои ноги руками и звать на помощь мужа, маму или сына Богдана. В моменты обострения приходится передвигаться по дому с опорой — на руку близких родственников.

— Обезболивающие уже подействовали. Я уже накрасилась. В Пекине, кстати, холодно, — рассказала блогер, собирая вещи в чемодан.

В Китай Валерия Чекалина планирует отправиться вместе со своим возлюбленным и отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини. Дети блогера на время лечения останутся в России с бабушкой.

— Надеюсь, что когда исследования пройдут и заберут кровь на изготовление вакцины, то у меня будут свободные недели, будет время прогуляться и посмотреть город, — поделилась Лерчек.

Выходить на связь с подписчиками в соцсетях Валерия Чекалина стала только неделю назад — сразу же после того, как узнала, что была помилована указом президента России Владимира Путина. По ее словам, это решение открывает ей дорогу в Китай, где ей предложили пройти лечение от рака. Валерия уверена, что китайские врачи совершат чудо и она сможет одержать победу над тяжелым недугом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин помиловал блогера Лерчек: что известно о громком уголовном деле и здоровье больной раком Валерии Чекалиной

Эксперты рассказали, сколько Лерчек сможет зарабатывать в Интернете на лечение от рака в Китае