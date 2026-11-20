Валерия Чекалина (Лерчек) и её гражданский муж Луис Сквиччиарини Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Валерия Чекалина, она же блогерша Лерчек, отправляется в Китай, чтобы лечиться от онкологии. Напомним, что у 34-летней мамы четырех детей (младшему на днях исполнится всего 9 месяцев) - четвертая стадия рака желудка. Накануне вылета Лерчек выложила на своей страничке в одной из соцсетей видео, в котором показала, как выглядит без парика и макияжа. Рассказала, что перед вылетом в КНР сдала анализы в одной из столичных клиник. Отдельно адресовала несколько слов людям, которые не верили, что она на самом деле больна и ставили диагнозы по фотографиям, сделанным журналистами с судебного процесса.

«У меня для вас новость: рак не имеет единого лица, - написала Чекалина. - Он не обязан лишать человека бровей, делать его бледным, изможденным или лишать возможности улыбаться, краситься, красиво одеваться и жить. Моя внешность – не медицинский документ. И уж точно не основание для интернет-экспертизы».

Тем временем многие поклонники Лерчек всерьез переживают в комментариях: на какие деньги она будет лечиться? Ведь от былой роскоши, вероятно, осталось не так уж и много…

Валерия Чекалина записала обращение с благодарностью президенту

ДОЛГ НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ

Напомним, что уроженка Тольятти Валерия Чекалина начала строить свою бизнес-империю в 2018-м – заведя в Instagram* фитнес-блог про тренировки и здоровое питание. Ее заметили, народ начал активно подписываться. Все получилось настолько стремительно, что уже через три года она вошла в число самых популярных россиян в этой соцсети, а число подписчиков перевалило за 10 миллионов. Затем Валерия вместе с мужем Артемом начали продавать различные «марафоны» (онлайн-курсы личностного роста, так сказать), запустили собственную линию косметики.

Однако в марте 2023-го Чекалиных обвинили в неуплате налогов. По версии следствия, супруги не доплатили в казну более 300 млн рублей. Затем появилось обвинение по еще одной статье – отмывание денег. Позже Валерия и Артем погасили все свои долги перед государством, весной 2024 года уголовное дело было прекращено.

Однако уже в октябре 2024-го Чекалиных вновь задержали. На этот раз - обвинив в выводе денег за границу по поддельным документам. К этому моменту Валерия и Артем, кстати, уже развелись и отправились под домашний арест в разные дома.

В апреле нынешнего года Артема приговорили к семи годам колонии общего режима. А судебный процесс самой Лерчек стоял на паузе – еще зимой она родила ребенка от своего нового возлюбленного, и тогда же врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль.

В июле Гагаринский суд вынес Валерии Чекалиной приговор: пять лет условно со штрафом 765 млн рублей и 3-летним запретом на продвижение своего бренда в интернете. При этом защита Лерчек оспаривала это решение. Просила снизить сумму штрафа и вернуть многодетной маме загранпаспорт для выезда на лечение в Китай.

Адвокаты объясняли, что для Лерчек, лишенной заработков с Сети, это неподъемная сумма. Говорили, что ее текущий доход – около 300 тысяч рублей в месяц (по данным KP.RU, речь идет о процентах с оставшихся банковских вкладов). То есть, для уплаты долга понадобится… около 1 тысячи лет.

Мосгорсуд не стал менять приговор Лерчек. Тогда Валерия обратилась с просьбой о помиловании к президенту России. 14 ноября Владимир Путин подписал соответствующий указ. Таким образом, судимость с Валерии Чекалиной снята, штраф аннулировался, и женщина получила возможность лететь на лечение в Китай.

Лерчек получила загранпаспорт

МИЛЛИОН ПОДПИСЧИКОВ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

При этом очевидно, что несколько лет простоя в работе с выплатой долгов по налогам сильно ударили по финансовому состоянию Лерчек и ее семьи. Получается, с момента первого задержания она не могла заниматься привычным интернет-бизнесом более трех лет: сначала с марта 2023-го по март 2024-го, а затем – с октября 2024-го и до прошлой недели. Хотя при этом в Instagram* Лерчек удалось сохранить 10,6 млн подписчиков.

Мы поговорили с экспертами, чтобы выяснить - сможет ли блогерша после всех этих скандалов вернуться к привычной работе в интернете? Как уголовное дело повлияло на ее популярность и число подписчиков?

- По данным наших аналитических сервисов, пик роста ее аудитории пришелся на период с марта по октябрь 2024 года (это период, когда было закрыто дело о неуплате налогов и Чекалины объявили о разводе. – Авт.). За восемь месяцев к ней пришло больше миллиона новых подписчиков, около 10% всей аудитории, - рассказал KP.RU президент Союза Блогеров Денис Нырков. - Это типичный эффект громкого инфоповода: когда о блогере пишут все федеральные СМИ, интерес к нему растет независимо от того, хорошие это новости или плохие.

При этом эксперт отмечает, что рост числа подписчиков далеко не всегда означает увеличение ценности личного бренда того или иного топ-блогера.

- Это разные показатели. Люди приходили следить за развитием истории, а не за контентом. Охват вырос, а доверие к Валерии как к автору, чьим рекомендациям следуют, полагаю, пострадало. Поэтому этот рост я бы оценивал очень сдержанно.

У блогера Лерчек четверо детей. На фото она с двойняшками Богданом и Алисой Фото: Даниил ОПАРИН.

«ЕЕ ИСТОРИЯ ВЫЗЫВАЕТ СКОРЕЕ СОЧУВСТВИЕ»

- Насколько она сейчас интересна рекламодателям? Есть ли для брендов, которые хотели бы сотрудничать с Лерчек, репутационные риски?

- Помилование кардинально меняет ситуацию, - отмечает Денис Нырков. - Судимость снята, и с точки зрения брендов исчезает ключевое препятствие: для службы комплаенса (система правил, которые позволяют компании работать строго в рамках закона. – Авт.) сотрудничество с человеком без судимости — принципиально другой разговор.

Кроме того, по словам эксперта, последние события изменили и общественное восприятие Чекалиной.

- Последний год Валерия борется с серьезной болезнью, и у значительной части аудитории ее история сегодня вызывает скорее сочувствие, чем осуждение. Лояльное ядро ее аудитории, на мой взгляд, сохранилось. Риски, разумеется, полностью не ушли: для части потребителей ее имя еще долго будет связано с уголовным делом. Однако сейчас они несопоставимы с тем, что было во время процесса. Я ожидаю, что интерес рекламодателей будет постепенно возвращаться. Конкретное решение каждый бренд примет сам, исходя из своего позиционирования и аудитории.

Однако Денис Нырков обращает внимание на еще одну сложность.

- Основная аудитория Валерии сосредоточена в Instagram*, а с 1 сентября 2025 года реклама там запрещена законом (российские юрлица, которые оказывают рекламные услуги или заказывают их, могут получить штраф до 500 тысяч рублей. – Авт.). Поэтому коммерческие перспективы Чекалиной прежде всего зависят от того, насколько успешно она сможет выстроить присутствие на разрешенных площадках: в Telegram, ВК, на YouTube. Сегодня это важный вопрос не только для Валерии, но и для всех блогеров, которые сделали карьеру в Instagram*.

К слову, помимо Instagram* (10,6 млн подписчиков) у Лерчек есть каналы в ВК (360 тысяч подписчиков), Telegram (270 тысяч), YouTube (170 тысяч). При этом есть нюанс: Роскомнадзор ранее ограничил в России работу Telegram и YouTube, однако ФАС объявил, что до 31 декабря 2026-го никого за рекламу на этих площадках штрафовать не будут.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ТРИ ГОДА

СЕО Единого Рекламного Агентства — ЕРА Григорий Васичев рассказал KP.RU, что пока Лерчек была отлучена от работы в интернете, на рынке все очень сильно изменилось.

- За это время рынок рекламы в Instagram* претерпел кардинальные изменения, а доходы блогеров от рекламных интеграций на этой площадке сократились в разы, - уточнил Васичев. - Ключевым событием стало вступление в силу с 1 сентября 2025 года запрета на размещение рекламы в Instagram*. Это нанесло серьезный удар по рекламному рынку площадки. По нашим оценкам, объем рекламных бюджетов в Instagram* сократился в 20 раз – осталось лишь 5% относительно показателей до введения запрета.

Эксперт объяснил, что сами деньги на рекламном рынке никуда не исчезли, но их стали иначе распределять на другие площадки.

- Telegram забрал наибольшую долю бюджетов. На втором месте оказался YouTube, на третьем — MAX, на четвертом — «ВКонтакте». Таким образом, рынок инфлюенс-маркетинга (продвижения товаров через знаменитостей из соцсетей. – Авт.) за это время существенно трансформировался. Сегодня официальные рекламные интеграции крупных брендов в Instagram* практически отсутствуют, а основная рекламная активность сосредоточена на других платформах.

Однако на данный момент основной площадкой для Лерчек остается Instagram*.

- О каких заработках на рекламу у блогера при аналогичном количестве подписчиков в Instagram* (более 10 млн человек. – Авт.) может идти речь?

- Прежде всего, важно понимать, что стоимость рекламных интеграций определяется не столько количеством подписчиков, сколько реальными охватами, средним числом просмотров и вовлеченностью аудитории. Если говорить об ориентировочных рыночных расценках, то раньше стоимость одного просмотра рекламной интеграции в «сторис» (фото или короткое видео до минуты, которое исчезает из странички автора через 24 часа. – Авт.) могла составлять порядка 0,7–1 рубля, а в «рилс» (видео до 90 секунд, которое рекомендуется не только подписчикам блогера. – Авт.) — около 0,5–0,7 рубля. Однако после запрета рекламы в Instagram* эти цифры носят, скорее, теоретический характер. Думаю, что в дальнейшем основной доход от рекламных интеграций будет формироваться на других площадках — прежде всего в Telegram, YouTube и «ВКонтакте».

*Соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

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