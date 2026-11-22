Фото: REUTERS.
Западные СМИ очень любят давать материалам о мирных переговорах по Украине заголовки типа: «Путин водит Трампа (или Европу) за нос». Кремль, дескать, не хочет никакого мира, а лишь затягивает время, надеясь добиться своих целей военным путем, чего союзники Киева допустить не могут, потому что следующей целью Москвы якобы будут они.
Зато Европа, дескать, наоборот — жаждет урегулирования конфликта. Поэтому буквально рвется за стол переговоров, куда ее пока не допускают. И давно уже имеет четкий план достижения «справедливого мира», главное в котором — сохранение былой территориальной целостности Украины и ее интеграция в западные союзы. Вообще, уверяют европейские лидеры, войну можно остановить хоть завтра, если Россия согласится на прекращение огня.
Но теперь ситуация стала предельно очевидной. Именно Киев и его европейские спонсоры всячески имитируют готовность к поиску мира, а на деле отчаянно пытаются сорвать реальные переговоры, чтобы продолжать конфликт. Очень наглядно это показала история с отстранением вице-председателя Еврокомиссии Кайи Каллас от участия в переговорном процессе при посредничестве США.
Как ни старалась Каллас стать главным переговорщиком с Россией от Европы, заявляя, что ее для этого и назначали на должность главного дипломата ЕС, эстонку почти демонстративно отодвинули в сторону. В ее поддержку не выступили ни глава Евросовета Антониу Кошта, ни председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отклоняя кандидатуру Каллас, вообще заявила, что та «не обладает достаточным институциональным весом».
Но все же не «институциональная легковесность» и уже легендарные глупость и невежество Каллас в вопросах дипломатии стали причиной того, что ее не включили в группу европейских переговорщиков. Она целый год выступала против прямых контактов с Россией, приводит слова высокопоставленного дипломата ЕС Politico, а затем вдруг предложила себя на роль спецпосланника по вопросам взаимодействия с Москвой. Хорошо известные ястребиные взгляды Каллас на отношения с РФ были гарантией того, что она быстро бы сорвала переговоры даже в том случае, если бы в Москве согласились с ней разговаривать. Вот в чем главная причина ее отстранения.
Европе надо тянуть время, имитируя перед Россией и США заинтересованность в переговорах. А восторженная русофобка Каллас явно не годилась на роль умной саботажницы. Вот ее и оставили за бортом. Потому что сверхзадача Европы, если ее сделают участницей переговорного процесса, показать Трампу, что палки в колеса мирных усилий ставят вовсе не они, а русские.
Фото: REUTERS.
«Европейцы и украинцы, если уж на то пошло, участвуют в этом спектакле, где им нужно показать себя конструктивными партнерами в глазах американцев, чтобы не оттолкнуть и не разозлить Трампа, — объяснил старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Фредерик Весслау. — Цель состоит в том, чтобы, если эти переговоры провалятся, американцы обвинили в этом русских, а не Европу или Украину».
Правда, все предельно ясно? В последние дни доказательств этому — множество. Украинские атаки на Крымский мост, поддержанные и распиаренные западными покровителями Зеленского, явно направлены на то, чтобы вынудить Россию ужесточить свою позицию. Провокации помельче, вроде недопуска на международные турниры российских спортсменов, из того же ряда. А атака беспилотников на наш сухогруз в Балтийском море, даже финскими официальными лицами признанная украинской, — демонстративный выпад с целью срыва любых возможностей договариваться.
И заявление о том, что представители стран ЕС готовы прибыть в Москву только при гарантии полноценного участия в переговорном процессе по Украине, тоже направлено на то, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ.
Но ведь европейцев готовы позвать в Москву для того, чтобы понять, хотят ли они поиска настоящего мира, а не для того, чтобы они сразу стали диктовать свои условия. Это все равно, что пригласить кого-то к игре и получить от него условие: «Согласен, но победить должен я!»
Такую деструктивную позицию нынешних лидеров Европы можно объяснить только одним: для них самих на кону в украинском конфликте стоит абсолютно все — вопросы обороны, безопасности, торговли, энергетики, финансов, технологий, санкций. «От того, как закончится война, — пишет Politico, — будет зависеть будущее Европы на многие поколения вперед».
Поэтому для тех, кто затеял и поддержал госпереворот на Украине, выбор предельно жесткий: или они до последнего будут затягивать конфликт с Россией и тем самым обеспечивать себе политическую жизнь, или, когда победу Москвы предотвратить не получится, их тут же «обнулит» собственный электорат. Так что договориться с ними о чем-либо по Украине практически невозможно.
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