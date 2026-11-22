Cитуация стала предельно очевидной. Именно Киев и его европейские спонсоры всячески имитируют готовность к поиску мира, а на деле отчаянно пытаются сорвать реальные переговоры Фото: REUTERS.

Западные СМИ очень любят давать материалам о мирных переговорах по Украине заголовки типа: «Путин водит Трампа (или Европу) за нос». Кремль, дескать, не хочет никакого мира, а лишь затягивает время, надеясь добиться своих целей военным путем, чего союзники Киева допустить не могут, потому что следующей целью Москвы якобы будут они.

КТО КОГО ВОДИТ ЗА НОС

Зато Европа, дескать, наоборот — жаждет урегулирования конфликта. Поэтому буквально рвется за стол переговоров, куда ее пока не допускают. И давно уже имеет четкий план достижения «справедливого мира», главное в котором — сохранение былой территориальной целостности Украины и ее интеграция в западные союзы. Вообще, уверяют европейские лидеры, войну можно остановить хоть завтра, если Россия согласится на прекращение огня.

Но теперь ситуация стала предельно очевидной. Именно Киев и его европейские спонсоры всячески имитируют готовность к поиску мира, а на деле отчаянно пытаются сорвать реальные переговоры, чтобы продолжать конфликт. Очень наглядно это показала история с отстранением вице-председателя Еврокомиссии Кайи Каллас от участия в переговорном процессе при посредничестве США.

Как ни старалась Каллас стать главным переговорщиком с Россией от Европы, заявляя, что ее для этого и назначали на должность главного дипломата ЕС, эстонку почти демонстративно отодвинули в сторону. В ее поддержку не выступили ни глава Евросовета Антониу Кошта, ни председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отклоняя кандидатуру Каллас, вообще заявила, что та «не обладает достаточным институциональным весом».

ТЯНУТЬ ВРЕМЯ - СВЕРХЗАДАЧА ЕВРОПЫ

Но все же не «институциональная легковесность» и уже легендарные глупость и невежество Каллас в вопросах дипломатии стали причиной того, что ее не включили в группу европейских переговорщиков. Она целый год выступала против прямых контактов с Россией, приводит слова высокопоставленного дипломата ЕС Politico, а затем вдруг предложила себя на роль спецпосланника по вопросам взаимодействия с Москвой. Хорошо известные ястребиные взгляды Каллас на отношения с РФ были гарантией того, что она быстро бы сорвала переговоры даже в том случае, если бы в Москве согласились с ней разговаривать. Вот в чем главная причина ее отстранения.

Европе надо тянуть время, имитируя перед Россией и США заинтересованность в переговорах. А восторженная русофобка Каллас явно не годилась на роль умной саботажницы. Вот ее и оставили за бортом. Потому что сверхзадача Европы, если ее сделают участницей переговорного процесса, показать Трампу, что палки в колеса мирных усилий ставят вовсе не они, а русские.

Как ни старалась Каллас стать главным переговорщиком с Россией от Европы, эстонку почти демонстративно отодвинули в сторону. Фото: REUTERS.

«Европейцы и украинцы, если уж на то пошло, участвуют в этом спектакле, где им нужно показать себя конструктивными партнерами в глазах американцев, чтобы не оттолкнуть и не разозлить Трампа, — объяснил старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Фредерик Весслау. — Цель состоит в том, чтобы, если эти переговоры провалятся, американцы обвинили в этом русских, а не Европу или Украину».

НА КОНУ БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ «НА ПОКОЛЕНИЯ ВПЕРЕД»

Правда, все предельно ясно? В последние дни доказательств этому — множество. Украинские атаки на Крымский мост, поддержанные и распиаренные западными покровителями Зеленского, явно направлены на то, чтобы вынудить Россию ужесточить свою позицию. Провокации помельче, вроде недопуска на международные турниры российских спортсменов, из того же ряда. А атака беспилотников на наш сухогруз в Балтийском море, даже финскими официальными лицами признанная украинской, — демонстративный выпад с целью срыва любых возможностей договариваться.

И заявление о том, что представители стран ЕС готовы прибыть в Москву только при гарантии полноценного участия в переговорном процессе по Украине, тоже направлено на то, чтобы спровоцировать Россию на жесткий ответ.

Но ведь европейцев готовы позвать в Москву для того, чтобы понять, хотят ли они поиска настоящего мира, а не для того, чтобы они сразу стали диктовать свои условия. Это все равно, что пригласить кого-то к игре и получить от него условие: «Согласен, но победить должен я!»

Такую деструктивную позицию нынешних лидеров Европы можно объяснить только одним: для них самих на кону в украинском конфликте стоит абсолютно все — вопросы обороны, безопасности, торговли, энергетики, финансов, технологий, санкций. «От того, как закончится война, — пишет Politico, — будет зависеть будущее Европы на многие поколения вперед».

Поэтому для тех, кто затеял и поддержал госпереворот на Украине, выбор предельно жесткий: или они до последнего будут затягивать конфликт с Россией и тем самым обеспечивать себе политическую жизнь, или, когда победу Москвы предотвратить не получится, их тут же «обнулит» собственный электорат. Так что договориться с ними о чем-либо по Украине практически невозможно.

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