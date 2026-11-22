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В ноябре световой день достигает осеннего минимума: рассветает поздно, темнеет рано, а солнца почти не видно. Неудивительно, что в такие дни тяжело просыпаться по утрам, днем постоянно клонит в сон, а к вечеру не остается сил ни на что, кроме кровати. Получается легкий хронический недосып, хотя спать удается как обычно. Главный врач ФГБУ «Детский санаторий «Васильевское» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач России Ольга Шарапова рассказала KP.RU по шагам, как пережить ноябрьскую хандру и вернуть себе энергию.

— Рекомендую после пробуждения в первые полчаса включить свет, открыть шторы, выйти на улицу погулять с собакой или постоять на балконе. Утром свет и свежий воздух помогают проснуться, а мелатонин прекращает вырабатываться и действовать, — рассказала Ольга Шарапова.

По ее словам, утром важно позавтракать. В рационе обязательно должен быть белок. А мучное и сладкое лучше не употреблять, иначе сонливость придет ровно через час.

— Если есть возможность перед работой пройтись пешком, это отлично. Движение лучше любой чашки кофе, которая не решает проблему, а только маскирует недосып. В течение дня важно пить как можно больше воды. Еще одно важное правило: соблюдайте режим сна. Не сидите в телефоне и засыпайте в проветренной комнате. Еще хочу обратить внимание на очень важный момент: если сонливость сильная и не подходит несколько дней — обратитесь к врачу, — посоветовала Ольга Шарапова.

Побороть ноябрьскую сонливость поможет соблюдение режима сна. Фото: PawelKacperek/Shutterstock/Fotodom

КОНКРЕТНО

Пошаговая инструкция в борьбе с сонливостью:

1. Свет с утра. Сходите утром за хлебом, выйдите на остановку пораньше или пройдите хотя бы километр пешком, постарайтесь чаще подходить к окну, будучи на работе или дома.

2. Режим дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Даже если это выходные.

3. Днем можно отдохнуть. Если вот-вот готовы «клюнуть» носом, то поспите хотя бы 20–40 минут, но не дольше, иначе потом будет сложнее засыпать ночью.

4. Кофе — не помощник. Чашка кофе имеет краткосрочный эффект, так как кофеин действует несколько часов.

5. Водный режим и сладости. Если обед был плотным, также было съедено много булочек или конфет, то сонливость усилится. Лучше есть побольше белковых продуктов, а также соблюдать питьевой режим — пропуск стакана воды может добавить усталости.

6. Прогулки и спорт. Пройтись после обеда на свежем воздухе, сделать несколько легких упражнений (прыжков на месте или приседаний). К тому же занятие спортом помогут взбодриться.

7. Телефону бой. За час, а лучше за два уберите телефон с глаз. Лучше почитайте книгу, а не смотрите в яркий экран.

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