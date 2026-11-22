21 ноября на Live Арене прошла премия Яндекс Музыки «Распаковка 2026». Среди гостей церемонии была популярный стример GENSYXA. За ее трансляциями следят миллионы подписчиков, однако в преддверии Нового года Наталья Бердникова мечтает вовсе не о новых рекордах популярности или дорогих подарках. Самое заветное желание девушки связано со здоровьем мамы.
На премии она появилась в фиолетовом образе. По дресс-коду мероприятия этот цвет символизировал мечту. Мы поинтересовались у Натальи, о чем она мечтает перед праздниками и какой подарок хотела бы получить на Новый год.
«Я на каждое событие загадываю лишь одно желание. Оно всегда повторяется из года в год. Я даже себе ничего материального, на самом деле, никогда не придумывала. Самая важная ценность для меня — чтобы моя мама выздоровела. Это единственное мое желание. Оно перебивает все материальные какие-то штуки, поэтому я не могу ни о чем загадывать и думать о другом. Правда. Как бы это ни звучало», — откровенно рассказала Генсуха корреспонденту KP.RU.
Речь идет о тяжелом хроническом заболевании кожи, из-за которого мама Натальи испытывает серьезные физические мучения. По рассказам Натальи, кожа сильно сохнет и шелушится, появляются болезненные трещины, а во время обострений женщине становится трудно даже двигаться. Точный диагноз Генсуха публично не называла.
В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Наталья также объяснила читателям, чем именно занимается на стримах и почему этот формат так увлекает зрителей. Для тех, кто не знаком с интернет-культурой, девушка описала свою работу простыми словами.
«Стримы — это про игры в прямом эфире. То есть я играю, взаимодействую и общаюсь напрямую с аудиторией. Когда они могут меня что-то спросить, я сразу ответить. Это такое создает близкий коннект между зрителем в моменте. Это на самом деле очень необъяснимое чувство, когда ты сидишь, а по ту сторону экрана сидит какая-нибудь одинокая девчонка, которая нуждается в друге или поддержке, и она смотрит стримы. И буквально я даже, я не знаю, вытаскивала из различных таких ситуаций. Вот, и мне очень сильно благодарили», — объяснила Генсуха.
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