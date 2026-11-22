Стример GENSYXA. Фото пресс службы Яндекс Музыки

21 ноября на Live Арене прошла премия Яндекс Музыки «Распаковка 2026». Среди гостей церемонии была популярный стример GENSYXA. За ее трансляциями следят миллионы подписчиков, однако в преддверии Нового года Наталья Бердникова мечтает вовсе не о новых рекордах популярности или дорогих подарках. Самое заветное желание девушки связано со здоровьем мамы.

На премии она появилась в фиолетовом образе. По дресс-коду мероприятия этот цвет символизировал мечту. Мы поинтересовались у Натальи, о чем она мечтает перед праздниками и какой подарок хотела бы получить на Новый год.

«Я на каждое событие загадываю лишь одно желание. Оно всегда повторяется из года в год. Я даже себе ничего материального, на самом деле, никогда не придумывала. Самая важная ценность для меня — чтобы моя мама выздоровела. Это единственное мое желание. Оно перебивает все материальные какие-то штуки, поэтому я не могу ни о чем загадывать и думать о другом. Правда. Как бы это ни звучало», — откровенно рассказала Генсуха корреспонденту KP.RU.

Речь идет о тяжелом хроническом заболевании кожи, из-за которого мама Натальи испытывает серьезные физические мучения. По рассказам Натальи, кожа сильно сохнет и шелушится, появляются болезненные трещины, а во время обострений женщине становится трудно даже двигаться. Точный диагноз Генсуха публично не называла.

В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Наталья также объяснила читателям, чем именно занимается на стримах и почему этот формат так увлекает зрителей. Для тех, кто не знаком с интернет-культурой, девушка описала свою работу простыми словами.

«Стримы — это про игры в прямом эфире. То есть я играю, взаимодействую и общаюсь напрямую с аудиторией. Когда они могут меня что-то спросить, я сразу ответить. Это такое создает близкий коннект между зрителем в моменте. Это на самом деле очень необъяснимое чувство, когда ты сидишь, а по ту сторону экрана сидит какая-нибудь одинокая девчонка, которая нуждается в друге или поддержке, и она смотрит стримы. И буквально я даже, я не знаю, вытаскивала из различных таких ситуаций. Вот, и мне очень сильно благодарили», — объяснила Генсуха.

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