Вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Фото: Francesco Enriquez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини сделал для себя неприятное открытие. Он вдруг узнал, что уже почти десяток лет числится на печально известном украинском сайте «Миротворец». Политика внесли туда за то, что он, будучи главой партии «Лига, съездил в Россию и подтвердил право народа Донбасса на референдум о своей государственной принадлежности.

«Я был потрясен, узнав, что мое имя <…> давно внесено в черный список», - возмутился Сальвинии, потребовав от украинского правительства извиниться и закрыть скандальный сайт. В противном случае пообещал «сделать соответствующие выводы» перед голосованием о продлении помощи Украине.

С вопросом, как все это понимать, он обратился и к своей непосредственной начальнице - премьер-министру Джордже Мелони, которая через пресловутую «Коалицию желающих» неустанно поддерживает киевский режим. Коалиция как раз собралась на свой очередной междусобойчик в Берлине, куда прикатил и Зеленский. Как сообщает газета Il Fatto Quotidiano (IFQ), итальянка отловила укрогетмана в кулуарах и отчитала его. «Володимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев», - приводит издание слова Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: REUTERS.

Хотя Джордже стоило бы выразить свой протест пораньше, ведь в «Миротворце» полно других представителей ее страны. Например, депутат Европарламента от партии «Движение «5 звезд» Данило Делла Валле, журналист Винченцо Лоруссо. А еще один итальянский фотокорреспондент из этого списка, Андреа Роккелли, погиб в Донбассе под украинским обстрелом. Да что там, Киев впихнул в свой бредовый перечень даже бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони за поездку в Крым. А когда экс-премьер умер в 2023 году, напротив его фамилии в списке появилась издевательская пометка - «Ликвидирован».

Так что на всякий случай Мелони тоже стоило бы поостеречься - кто знает, как воспринял ее внушение Зеленский. Тем более, что украинское посольство в Риме выпустило заявление, в котором никаких извинений не содержалось, а наоборот - говорилось, что «обострение отношений с Украиной неуместно». Мол, сайт официально не связан с правительством, а потому и претензий к Киеву быть не может.

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