Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: REUTERS.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила недовольство Владимиру Зеленскому из-за включения итальянцев в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

Скандал в Италии разгорелся после того, как в базу попали итальянские депутаты ЕП от "Движения пяти звезд". В архиве ресурса также числится имя лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, которого внесли в список почти десять лет назад.

По данным издания, глава итальянского правительства подняла этот вопрос во время встречи с Зеленским на саммите "коалиции желающих" в Берлине, назвав происходящее неприемлемым.

"Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев", - цитирует политика газета.

Официальных комментариев по этому поводу от Мелони не последовало. При этом итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни поручил послу Италии на Украине запросить у Киева разъяснения.

После вмешательства итальянского премьера посольство Украины в Италии поспешило дистанцироваться от деятельности сайта "Миротворец". Однако извинений перед Сальвини Киев так и не принес. Он заявил, что при отсутствии извинений Рим сделает выводы.

Издание отмечает, что ситуация обострила разногласия внутри правящей коалиции Италии. Сальвини занимает особую позицию по украинскому вопросу. Он выступает против поставок оружия Киеву, а возглавляемая им партия не поддерживает вступление Украины в ЕС.

В свою очередь, представители "Движения пяти звезд" призвали заблокировать ресурс. По их словам, тот распространяет ненависть и дезинформацию. В партии добавили, что в базу был внесен евродепутат Данило Делла Валле из-за поддержки мира.

Напомним, что в Италии 58% граждан выступили против дальнейших поставок оружия на Украину. Исследователи отметили, что правительству Мелони придется учитывать настроения граждан перед выборами в следующем году.

Ранее KP.RU сообщал, что политика ЕС и НАТО по продолжению конфликта на Украине не приводит к миру. Сооснователь итальянской Демократической партии Гоффредо Беттини подчеркнул, что таким подходом Европа поставила под угрозу свои столицы.