20 ноября президент поздравил патриарха с 80-летием и вручил подарок - изготовленную уральскими мастерами икону "Двунадесятые праздники". Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Икону работы уральских мастеров президент России Владимир Путин вручил патриарху Кириллу в день его 80-летия в патриарших палатах Московского Кремля.

— Дело не в наградах. Дело в вашем служении Отечеству, нашим людям и государству… Вы тоже дарите мне иконы, а это современный образец нашего замечательного искусства. Все традиции соблюдены, — сказал глава государства и осенил себя крестом.

Путин лично поздравил Патриарха Кирилла с 80-летием

В центре ее — медальон с Рождеством Христовым, а вокруг него — изображения восьми двунадесятых праздников. По периметру иконы представлены медальоны с изображениями Троицы, четырех евангелистов и двенадцати святых.

Икона "Двунадесятые праздники", подаренная президентом РФ Владимиром Путиным патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на 80-летие. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Это важнейшие после Пасхи праздники в православии, которые имеют фиксированную календарную дату. Все они посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы: Рождество Богородицы — 21 сентября, Воздвижение Креста Господня — 27 сентября, Ведение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря, Рождество Христово — 7 января, Крещение Господне — 19 января, Сретение — 15 февраля, Благовещение — 7 апреля, Преображение — 19 августа, Успение Богородицы — 28 августа.

KP.RU удалось узнать, что икона изготовлена Ювелирным домом Русской Медной Компании, который славится своим умением создавать буквально кружева из серебра.

— Все делалось вручную, икону собирали из готовых элементов, херувимов создавали отдельно. Над иконой трудился целый коллектив мастеров. Повторить подобное невозможно, каждая работа мастеров — шедевр, эксклюзив, — рассказал «Комсомолке» источник.

В этом Ювелирном доме работают мастера, обладающие редким искусством филиграни. Она считается одной из самых сложных и трудоемких ювелирных техник, когда орнаменты плетутся из тонкой металлической нити. Одно неосторожное движение и весь труд насмарку. Ни один 3D-дизайнер подобное создать не в силах.

Икона изготовлена Ювелирным домом Русской Медной Компании. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Также «Комсомолка» узнала, что и сама иконопись подарка очень необычна. Специалисты в иконописном деле признаются, что такой образ встречают впервые.

— Можно говорить о рождении нового иконографического типа с двунадесятыми праздниками, которые вписаны в крест. Прообразом, явно, послужил оклад древнего престольного Евангелия. На их обложках часто изображался в центре крест, украшенный золотой чеканкой, басмой и драгоценными камнями. А изображение в центре сцены Рождества Христова продиктовано тем, что этот праздник — престольный для Храма Христа Спасителя — кафедрального собора патриарха, у которого особый статус — патриарший, — рассказал KP.RU московский иконописец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин обратился к украинцам и солдатам ВСУ: «Переходите на нашу сторону»