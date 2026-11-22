Журналист "Комсомолки" Валентин Алфимов на фоне небоскребов китайского Шэньчжэня Фото: Валентин АЛФИМОВ.

Город, в котором только что отгремел саммит АТЭС и встреча «большой тройки» — Путина, Трампа и Си, называют «китайским чудом». Но спецкор KP.RU нашел, в чем Москва его превзошла.

ОСТРОВ ЧАЙНА-ТАУН

— Пойду в «Чайна-таун», поищу, где пообедать, — говорю коллегам-журналистам, и мы вместе смеемся: китайский квартал в китайском Шэньчжэне, куда Си Цзиньпин пригласил лидеров 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона.

Китайский квартал в китайском мегаполисе Фото: Валентин АЛФИМОВ.

Шэньчжэнь и правда не типичный для Китая город — это смесь небоскребов и парков. Но и тут у подножия стеклянных исполинов прячутся пятнышки «традиционного» восточного мегаполиса. Есть исторические — с храмами и пагодами, есть вполне себе жилые — как в кино: тесные улочки, дешевые кафешки, овощные и рыбные развалы прямо на тротуарах, белье сушится в окнах.

Фото: Валентин АЛФИМОВ.

Вот как раз такой и оказался на нашей улице. Будто вынырнул из футуристического сна и снова окунулся в реальность.

Въезд в такие кварталы — только по пропускам, которые выдают местным (все, конечно, автоматизировано — камера считывает номер машины, и шлагбаум решает пускать тебя или нет). Но это только для машин. Оттого все тротуары уставлены мопедами и мотороллерами.

М-м-м-м! Представляете в какой пчелиный улей превращаются местные улицы по утрам и вечерам, когда все едут на работу или возвращаются? Но не тут-то было. Тишина. Эти мотороллеры уже давно электрические и ездят не громче мухи. Так что ходить тут надо острожно — смотреть не только под ноги, но и вокруг — зазеваешься и ненароком станешь жертвой международного ДТП.

Фото: Валентин АЛФИМОВ.

КАК МЕНЯ ИЗ ПЛЕНА СПАСАЛИ

Я бродил по узким улочкам квартала в поисках пельменей. Наконец, хозяин одной забегаловки — лысый и коренастый дядюшка Ву (назовем его так для атмосферности) достает из закромов меню с картинками. Ура! Вот они! И всего 20 юаней (246 рублей). Заказываю, расслабляюсь и рассматриваю соседей. Боже! Сколько же проглатывают (по-другому это не назвать) китайцы! За соседним столом: килограммовая миска риса, двухлитровая кастрюля говядины в соусе, поднос 30×60 лапши с горкой, на которой вальяжно разлеглись два карпа размером с предплечье… Ну и по-мелочи типа двухлитровой фанты, бутербродов… И это на двоих!

Мои скромные, по сравнению с соседями, вонтоны (это как наши манты) были очень вкусные и большие. Но всегда приходит время платить и еще чуть-чуть, писал бы я вам репортаж на салфетках с кухни дядюшки Ву — отрабатывая пельмешки тяжелым трудом.

Дело в том, что с наличкой китайцы не очень дружат. Карты тоже почти нигде не принимают (даже те, что там работают). У них своя система оплаты через WeChat либо Alipay (примерно как мы платим QR-кодом). Но приложение, которое обещало мне легкий способ оплаты в Китае, работать отказалось, хотя еще накануне было успешно испытано на соседней улице.

Страсти накалялись, оплата не проходила в пятый раз, в десятый… Дядюшка Ву отказывался понимать на любом языке, кроме китайского, а моего «нихао» и «си-си» («здравствуйте» и «спасибо») было мало, чтобы оправдаться. В дело включились едоки с соседних столиков, а дядюшка Ву готовился показать свое кунг-фу. Спасли меня из плена коллеги, которые, почуяв неладное, бросились на помощь, о чем я сообщил своему несостоявшемуся рабовладельцу через онлайн переводчик, а тот вскинув руки к небу, прочитал пару-тройку молитв. На том и разошлись.

К слову, через 4 минуты это же приложение успешно заказывало такси до резиденции в Шеньчжене, где остановился Владимир Путин. В общем, урок усвоен: не надейся на цифру даже в китайском городе будущего и носи с собой наличку.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Этот чудо-город заложил Си. Но не тот, что сейчас председатель КНР, а его отец Си Чжунсюнь. Еще полвека назад здесь был рыбацкий городок на 30 тысяч человек. Но в 1979-м было решено: сделаем из Шэньчжэня свободную экономическую зону (отец нынешнего китайского лидера был одним из главных авторов этой идеи). И как попрело…

Сегодня Шэньчжэнь - это гигантский город на 18 миллионов человек, с экономикой сравнимой с целой Австрией, Таиландом или Норвегией.

Фото: Валентин АЛФИМОВ.

Здесь базируются штаб-квартиры крупнейших высокотехнологичных корпораций (Huawei, ZTE, Tencent, BYD, Honor). Здесь, кстати, собирают айфоны, здесь разрабатывают 70% всех китайских беспилотников (например, компания DJI, «Мавики» которой просто незаменимы в зоне СВО — тоже из Шэньчжэня), здесь четвертый по величине контейнерный порт в мире.

Путин, когда выступал на форуме АТЭС, да и на встрече с Си Цзиньпином несколько раз повторил: «Это один из самых современных и динамичных мегаполисов, символ процветания Китая, хороший пример для подражания».

Короче, Шэньчжэньское чудо.

ЗЕЛЕНЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Но обычно в городах-небоскребах, которые так радуют глаз панорамой есть проблема — дышать нечем. «Свечки» натыканы так, что кроме стекла и бетона смотреть-то не на что, а свежего воздуха меньше, чем на Марсе. Все потому что строят как хотят — лишь бы воткнуть высотку и продать подороже — а зелени нет.

Китайцы пошли по другому пути. У них тысяча небоскребов как будто дополнение к городу, а не его основа. А сам он зеленый — в Шэньчжэне 1320 парков (и это не считая того, что высажено вдоль улиц и шоссе). Куда ни глянь — трава и деревья, а уже из-за них выглядывают небоскребы. Широта, лепота. Идешь по такому городу и радуешься — тихо, красиво.

Тихо, потому что на дорогах… тишина. Нет, машин полно и даже нередки пробки (хотя говорят, что на три дня саммита АТЭС местным дали выходные и те просто разъехались по округе), но все равно тишина. Просто большая часть машин в городе — электрические. Ощущение, что бензиновое авто на дороге — уже «белая ворона», а вот для нас, россиян, это пока вдиковинку.

Фото: Валентин АЛФИМОВ.

ВЗГЛЯД МОСКВИЧА

Шэньчжэнь, конечно, захватывает. Гуляешь по нему с открытым ртом и думаешь: «Эх, нам бы так». А потом приезжаешь домой в Москву и…: «Стоп. А чем мы хуже?»

Давайте разберем по пунктам.

Нам ли жаловаться на отсутствие зелени? По официальной статистике, больше 50% территории Москвы — зеленые насаждения. Скверы, парки, бульвары, газоны — буквально за каждый поворотом. Мы этого не замечаем, потому что привыкли, а вот гости отмечают.

Можем ли мы также застроить весь город небоскребами? Во-первых, у нас и так целые районы высоток — Сити, Шелепиха, проспект Вернадского… А центр? Как сейчас модно говорить: «Можем. А зачем?» Ради высоток из стекла и бетона придется кварталами сносить то, что строили веками. Готовы ли вы сравнять с землей, например, Сретенку и Чистые пруды ради пары десятков высоток? Или пожертвовать Третьяковкой? Может и Патриаршьи под ковш? Шэньчжэнь начали расстраивать лишь в 1979 году. К этому времени Москва уже стояла во всем своем великолепии. Так пусть стоит и дальше.

«Шэньчжэнь — это город будущего, где посылки разносят дроны, а мороженое делают роботы», — говорилось в презентации к форуму АТЭС. Так все и было в пресс-центре. Только вот на улицах роботов я не увидел, чего не скажешь о Москве, где даже по далеким окраинам гоняют маленькие «чемоданчики»-доставщики с красными фонариками и смешно объезжают препятствия.

Да и Москву можно смело назвать столицей русского айти: у нас головные офисы и Яндекса, и Сбера, и других гигантов.

А вот переход на электромобили мы могли бы делать и побыстрее. Для этого у нас все есть, только станций зарядки побольше бы. Тут есть к чему стремиться.

Так что мы за наших китайских друзей радуемся, как сказал Путин, но и сами научить кого хочешь можем.

ЦЕНА ВОПРОСА

Курс китайского юаня к рублю — примерно 1 к 12,5.

Увидеть Шэньчжэнь (и не умереть) — можно за 50 тысяч рублей. Столько стоит перелет из Москвы и обратно. Прямые рейсы выполняет китайская авиакомпания China Southern. Лететь 10 часов. Советую выбирать место у окна — виды на подлете к городу потрясающие.

Цена номера в неплохом отеле начинается от 10 тысяч рублей. Кстати, на стоимость отеля очень сильно влияет качество завтраков — чем они «европеистее», тем дороже проживание.

Еда. О, об этом можно написать не одну статью. Но скажу так (проверено на своем желудке): хорошо поужинать можно даже за 10 юаней (126 рублей). Главное, выбирать заведения, где едят местные.

Обед за 10.5 юаней (129 рублей): рис, курица в кислосладком соусе, жареное яйцо. Напитки неограничены. Фото: Валентин АЛФИМОВ.

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