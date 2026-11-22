Севиль. Фото пресс-службы Яндекс Музыки

Вечером 21 ноября на Live Арене состоялась премия Яндекс Музыки «Распаковка 2026». Впервые индустриальное музыкальное событие прошло при участии зрителей: площадка собрала более 11 тысяч гостей. На красной дорожке артисты демонстрировали необычные наряды, делились семейными новостями и рассуждали о самых разных темах. Корреспондент KP.RU узнал, кто из звезд в школе получал замечания за поведение, как Юлия Савичева справлялась с разводом и почему MARGO решила отказаться от концерта.

Особенностью вечера стал цветовой дресс-код: каждый оттенок символизировал определенное настроение. Желтый отвечал за радость, оранжевый — за драйв, красный и бордовый олицетворяли страсть, розовый означал нежность, а лаймовый — дерзость. Зеленый символизировал надежду, голубой же означал спокойствие, синий — уверенность, фиолетовый — мечту, а горчичный возвращал к ностальгии. Так что гости могли не просто выбрать наряд, но и выразить через его цвет собственное настроение.

Певец JONY выбрал авангардный монохромный комплект: свободную белую рубашку с необычным плетением на груди и длинными черными лентами, широкие брюки в пол и массивные ботинки на толстой подошве.

JONY. Фото пресс-службы Яндекс Музыки

Не менее эффектно выглядела Глюкоза, чей футуристичный образ строился на контрасте металлизированных фактур и ярких оттенков: блестящий синий тренч, серебристые легинсы с фиолетовой вставкой, черный браслет, пояс-корсет, плотный чокер и топ с шипами.

Глюкоза. Фото пресс-службы Яндекс Музыки

Дочь певицы, выступающая под именем Ray, появилась в красном жакете с накладными карманами. Его она сочетала с черным корсетным топом и пышной юбкой миди с принтом в средневековом стиле. Особое внимание привлекли высокие красные ботильоны с узором и необычным изогнутым каблуком. Певица не захотела обсуждать школьные годы. На вопрос о возвращении оценок за поведение она ответила с нескрываемым облегчением.

«Блин, ребят, я, если честно, каждое утро встаю и благодарю вообще все в этом мире за то, что мне не надо вставать в школу. И я вообще не хочу об этом думать. У меня нет по этому поводу мнения. Это проблема следующего поколения. Я там не нахожусь и слава богу. У меня с поведением вроде нормально было, средне. Я не знаю. Я уж не помню. И не думаю об этом. Родителей вызывали, конечно, но как бы у кого не вызывают?» — сказала Лидия.

Юлия Савичева появилась на дорожке в дерзком наряде с элементами гранжа и готики. Черный облегающий лонгслив, длинная кожаная юбка с декоративным запахом, массивные ботинки на высокой платформе и чокер дополняли темная помада и яркие рыжие волосы. Певица впервые откровенно рассказала корреспонденту KP.RU, как переживала расставание с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака. «Помогает выплакаться хорошенько, иногда даже чего-нибудь крепкого жахнуть, но не переусердствовать», — поделилась Савичева.

Юлия Савичева. Фото пресс-службы Яндекс Музыки

Зара выбрала яркий лаймовый костюм с широкими плечами: удлиненный свободный жакет, зауженные брюки и остроносые туфли в тон. Под пиджаком виднелся черный топ с белым логотипом. В разговоре с журналистами певица неожиданно вспомнила, что в школе не всегда была примерной ученицей. «Не всегда отличная оценка у меня была, удовлетворительная, и было такое, что меня выгоняли из класса за то, что я громко разговаривала на уроках. На самом деле я не громко разговаривала, я просто перешептывала со своими одноклассниками, но за это попадала», — призналась Зара.

А вот из молодых артистов она особо выделила Акмаля, восхитившись его работоспособностью, а также группы «Угли» и «Бонд с кнопкой».

Певица Севиль появилась в нежно-голубом вечернем платье в пол с длинными рукавами, асимметричной драпировкой на талии и крупной сияющей брошью у ворота. Наряд оказался довольно смелым: сквозь полупрозрачную ткань просвечивала грудь. Образ дополняли гладкая укладка с выразительным завитком на лбу и крупные серьги-капли. Bearwolf, напротив, сделала ставку на черный цвет. Артистка надела приталенный жакет с глубоким фигурным вырезом и блестящими бантами-аппликациями, а также расклешенные брюки с низкой посадкой.

Севиль. Фото пресс-службы Яндекс Музыки

Юлианна Караулова, пока ожидала выхода на ковровую дорожку, успела обсудить с корреспондентом «Комсомолки» очереди. Певица призналась, что и сама периодически оказывается в таких ситуациях, причем даже при возможности пользоваться доставкой.

«Периодически, видите, стою в очередях. Вообще в нашей стране, мне кажется, культура очереди не очень развита, но во многих европейских странах это просто святое, не дай бог ты кого-то обгонишь в этой очереди. Периодически стою, конечно. Вот недавно стояла в очереди, чтобы записать сына в кружок, там тоже очереди, они онлайн, и это на самом деле большая удача», — сказала Караулова.

Юлианна Караулова. Фото пресс-службы Яндекс Музыки

Еще одним заметным гостем стал популярный рэпер madk1d, который рассказал, что его публичный образ не всегда совпадает с тем, каким он бывает в обычной жизни. По словам музыканта, он старается становиться лучше и чаще проявлять доброту, хотя не считает себя идеальным человеком.

«Это просто обертка, упаковка, которую я выстроил. На самом-то деле все понимают, что мы люди. Я человек не такой уж и святой. Я бывал злым, когда-то гадости писал людям. Я это вспомнил, и чуть-чуть, конечно, стыдно на данный момент. Просто сейчас я стремлюсь быть тем, кем я хочу оказаться. Поэтому как-то так. Но на самом-то деле я и с друзьями мы друг друга томатами кроем. Мы простые люди все, на самом деле. Просто говорю, это обертка, которую я пытаюсь устроить. А какой ты на самом-то деле? Просто чел, просто чел. Но вот на самом деле я об этом думал, что какие-то такие вопросы будут. Я такой, какой диктует мне мое настроение. Нормально. Какое у меня настроение, такой я и буду. Желательно, конечно, чаще быть добрее», — признался артист журналистам.

На сцену «Распаковки 2026» вышли более десятка артистов, среди которых ANNA ASTI, «Звери», Zivert, МОТ, Ваня Дмитриенко, MONA, Мари Краймбрери, ICEGERGERT, «Моя Мишель», CREAM SODA, IOWA, Uma2rman и многие другие.

По итогам года победителей объявили в девяти номинациях:

«Артист года» — ICEGERGERT.

«Артистка года» — Zivert.

«Группа года» — ARTIK & ASTI.

«Альбом года» — «SLAANG» Aarne и Toxi$.

«Трек года на стримингах» — «БАНК» Zivert и ICEGERGERT.

«Искра года» — SAYAN.

«Фрешмен года» — VILLIAN.

«Радиохит года» — МОТ с песней «одинок .NET».

«Концертный тур года» — «Руки Вверх!» с программой «30 нам уже!».

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