Фото: Ольга ЮШКОВА.

В ближайшее время у российских туристов появятся новые прямые рейсы на Красное море. Сейчас самолеты летают из разных регионов РФ на популярные красноморские курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Скоро появятся другие варианты. Не столь массовые, но вполне достойные внимания путешественников.

Уже декабре 2026 года из Москвы стартуют лайнеры в Акабу - курорт на побережье Иордании, и в Джидду, исторический портовый город в Саудовской Аравии. Также возможны рейсы на новый саудовский курорт Ред Си. А в 2027 году планируется открытие полетов в Марса-Алам, еще один египетский курорт на Красном море.

ДЖИДДА (САУДОВСКАЯ АРАВИЯ)

Когда: с 1 декабря 2026 года

Авиакомпания: Saudia

С 1 декабря появится прямые рейсы из Москвы в Джидду - город в Саудовской Аравии на побережье Красного моря. Летать планирует авиакомпания Saudia из столичного аэропорта «Шереметьево» трижды в неделю на лайнерах Boeing Boeing 787-9 Dreamliner, рассчитанных почти на 300 пассажиров.

Джидда - исторический портовый город, чей центр включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Второй по величине город страны и финансовая столица королевства, с небоскребами, торговыми центрами и хорошими ресторанами. Рядом - курорты на Красном море. Также маршрут удобен паломникам-мусульманам, которые отправляются в Мекку и Медину.

Джидда находится на восточном побережье Красного моря - противоположном по отношению к хорошо знакомому нашим туристам египетскому. И намного южнее Хургады, «напротив» - уже не Египет, а Судан.

Важный момент: аэропорт Джидды работает без перебоев, в отличие от главной воздушной гавани Саудовской Аравии в Эр-Рияде, который не раз подвергался атакам.

Цена вопроса: от 102 тысяч рублей на человека за перелет туда-обратно, с багажом.

Сколько лететь: 7 часов.

Виза: для граждан РФ не нужна.

РЕД СИ (Саудовская Аравия)

Отпускники, которым нужен именно пляжный отдых - причем роскошный, в стиле Мальдив - если и летят в Саудовскую Аравию, то на новый морской курорт Ред Си. Курорт активно развивается, там открываются отели известнейших международных сетей. И не только на побережье, но и на островах, что добавляет сходства с Мальдивами. На некоторые частные острова можно добраться только на катере или гидросамолете. Появился и собственный международный аэропорт Ред Си. От Джидды - 560 км не север, около 6,5 часов на машине. Не близко. И удобно было бы прилетать напрямую.

Как рассказал Тарас Кобищанов, руководитель туроператора «Русский Экспресс», министерство туризма Саудовской Аравии заинтересовано в появлении прямых рейсов из России в аэропорт Ред Си.

Деталей, впрочем, пока нет.

АКАБА (ИОРДАНИЯ)

Когда: с 20 декабря 2026 года.

Авиакомпания: Royal Jordanian

С 20 декабря - как раз к новогодним каникулам - национальный перевозчик Иордании запускает прямые рейсы из Москвы в Акабу, курорт на Красном море. Вдобавок к уже имеющемуся в его расписании маршруту в столицу королевства Амман. Летать планирует трижды в неделю на самолетах Airbus A320neo

Акаба хороша для пляжного отдыха и дайвинга либо снорклинга. Здесь много коралловых рифов недалеко от берега. А вот отелей «Все включено», в отличие от соседнего Египта, немного, в основном в стоимость проживания включены завтраки.

С другой стороны - это удобная стартовая точка для экскурсий в Петру, древний город, высеченный в красных скалах, и впечатляющий своим размахом и экзотичностью. Или в живописную пустыню Вади Рам.

Сама Акаба, кстати, тоже очень древняя, в разные эпохи она принадлежала Набатейскому царству (как и Петра), Римской империи, Византии, крестоносцам, Арабскому Халифату и Османской империи. О всем этом расскажут в Археологическом музее.

Цена вопроса: от 52500 рублей на человека за перелет туда-обратно с багажом.

Сколько лететь: 5,5 часов.

Виза: гражданам РФ не нужна.

МАРСА-АЛАМ (ЕГИПЕТ)

Россия и Египет договорились расширить воздушное сообщение между нашими странами. Вдобавок к уже выполняющимся рейсам в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Эль-Аламейн авиакомпании смогут летать в аэропорт Сфинкс, расположенный рядом с великими пирамидами Гизы, в Александрию на Средиземном море и на курорт Марса-Алам на Красном море, сообщили в Росавиации.

Марса-Алам расположен в 270 км к югу от Хургады и считается едва ли не лучшим местом для дайвинга в Стране Пирамид. Для пляжного отдыха, конечно, тоже подходит - отелей достойно, в основном «Все включено».

Пока ни одна авиакомпания не объявила о запуске рейсов в новые аэропорты Египта. Но туристам они явно были бы удобны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как превратить 28 дней отпуска в два месяца в 2027 году

От прежнего турпотока из России в Европу осталось 2-3 процента: что изменится после введения виз Черногорией с 1 ноября