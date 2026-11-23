Наша Саша в Пуэрто-Рико. Фото: соцсети конкурса "Мисс Вселенная"

В ночь с 24 на 25 ноября станет известно имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная 2026». В 75-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2026» в Пуэрто-Рико участвовали 116 женщин из разных стран мира, в полуфинал прошли 40 красавиц. И наша Саша тоже! Россию представляет 22-летняя Александра Сташкевич. Последний раз этот конкурс в Пуэрто-Рико проводили в 2002 году, и тогда короновали нашу Оксану Федорову. Хороший знак!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАШЕЙ САШИ

Александра Сташкевич после выхода на сцену в конкурсе национальных костюмов не удержалась и призналась: «Что происходило за кулисами — это отдельная история. Поверьте, если бы вы знали историю этого выхода, то вопросов было бы гораздо меньше, а сочувствия ко мне гораздо больше. Мои нервные клетки слегка пошатнулись. Но я все-таки вышла на сцену, и это уже маленькая победа!» Сташкевич несла на себе тяжелый головной убор, но ее походка была покачивающейся не из-за этого — такая задумка, ведь костюм называется «Золотая рыбка» и создан по мотивам сказки Александра Сергеевича Пушкина. Так что критика походки в Сети незаслуженная — так задумывалось, выглядело оригинально и необычно.

Александра Сташкевич в костюме «Золотая рыбка». Фото: соцсети конкурса "Мисс Вселенная"

Отшил наряд с ручной вышивкой кыргызский дизайнер Арзубек Вонама в своем модном доме Vonama в Бишкеке. Почему шили не у нас? По неофициальной информации — все делали практически «в последний момент», а это был единственный дизайнер, который согласился работать в такие сжатые сроки и выполнил заказ за 15 дней. Вонама говорит: «Для представительницы России я создал особенный национальный костюм, вдохновленный знаменитой сказкой Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». «Золотая рыбка» — символ волшебства, красоты, исполнения желаний и богатого культурного наследия России. В этом образе я постарался соединить сказочную роскошь, русские традиции и современное искусство высокой моды. Золотые оттенки, изящные детали и величественный силуэт передают атмосферу пушкинской сказки».

Интересно, что для участницы из Казахстана Алины Ри платье для этого выхода шили в течении полугода в России — его основная часть: механические золотые крылья беркута (птица на флаге государства) с размахом четыре с половиной метра, плюс шлейф пять метров и вышивка из десяти тысяч камней.

Участнице из Казахстана Алине Ри сшили национальный наряд мастерицы из России. Фото: соцсети конкурса "Мисс Вселенная"

Наша 22-летняя Александра Сташкевич, как и Алина Ри, прошли в полуфинал, где участницы выходили на сцену в купальниках и вечерних платьях. Александра чувствовала себя уверенно — ее каждый выход сопровождался овациями и криками поддержки. Кстати, в полуфинал прошла и самая молодая участница этого года: 18-летняя Медина Ермекова из Кыргызстана (они и подружились с нашей участницей). И сама старшая конкурсантка: 42-летняя Ореалия Томас с Виргинских островов.

Самая младшая участница Медина Ермекова из Кыргызстана — ей 18 лет. Девушка тоже прошла в полуфинал. Фото: соцсети конкурса "Мисс Вселенная"

На таких соревнованиях самое важное сохранить выдержку, самообладание, недолгий сон и интенсивные нагрузки: у девушек постоянно идут благотворительные мероприятия, запись интервью, светские завтраки, репетиции… А также уметь отвечать на вопросы членов жюри — девушки записывали интервью для них, и с ними.

Александра Сташкевич уверенно чувствует себя на всех испытаниях, потому что в отличи от многих моделей имеет опыт публичных выступлений — она подрабатывала журналистом, и прошла много международных спортивных соревнований. Сташкевич — студентка последнего курса факультета журналистики Тюменского госуниверситета, а также семикратная чемпионка России по чир-спорту, кандидат в мастера спорта, выступала в составе сборной России на международных соревнованиях. Характер — закаленный спортом и непростыми жизненными испытаниями (папа давно умер, с сестрой ухаживает больше 11 лет за мамой с болезнью Паркинсона), при это Саша — добрая, отзывчивая девушка с лучезарной улыбкой.

Многие обсуждали: почему выбрали ее? Четыре главных преимущества Саши — красота, хорошая физическая подготовка, сильный характер и большой опыт публичных выступлений. В этом году «Мисс Россия» пройдет в декабре, поэтому участницу от нашей страны в Пуэрто-Рико выбирали из финалисток прошлых лет — так и выбрали Александру Сташкевич: финалистку «Мисс Россия 2023».

У нее спортивный характер: «Я всегда настроена на победу».

Наш эксперт стилист и имиджмейкер Анвар Очилов говорит KP.RU: «Видно, что Александра не просто модель, а девушка с характером. И главный ее плюс — естественная красота, умение держаться на публике. Сегодня актуальна естественность — и так приятно видеть лицо нашей участницы без следов уколов красоты и других процедур. Даже удивительно, что в наше время на конкурс красоты едет девушка с натуральной естественной красотой. Несмотря на «кукольную красоту» есть индивидуальность… Объективно — она уже победительница. Очень красивый выход был у Сташкевич в вечернем платье оттенка шампань, с ручной вышивкой».

Выход нашей Александры в вечернем платье цвета шампань с ручной вышивкой. Фото: соцсети конкурса "Мисс Вселенная"

А пока по ночам Саша заедает переживания вдвоем со своей соседкой по комнате из Эфиопии — жуют шоколадные конфеты из Москвы.