Благодаря Трампу Дженсен Хуанг восстановлен в должности Фото: REUTERS.

Президент и генеральный директор компании-производителя микрочипов NVIDIA Дженсен Хуанг, которого 11 дней назад с позором выгнали со своего поста, сегодня неожиданно на него вернулся. Но теперь уже - с триумфом.

Напомним, что 63-летнего Хуанга, женатого мужчину и отца двоих взрослых сыновей, отправили в отставку после того, как вскрылся его роман на стороне с однофамилицей - бизнесвумен из Сингапура Элис Хуанг. Но Дженсен полетел с должности вовсе не из-за адюльтера (кстати, потом выяснилось, что у него одновременно были еще две любовницы), а потому что угодил в... громкий шпионский скандал.

Американские спецслужбы заподозрили Элис Хуанг в связях с китайской разведкой. Мол, она выполняла роль классической «медовой ловушки» для любвеобильного Дженсена и своими чарами добилась того, что образцы сверхтехнологичных микрочипов NVIDIA были переправлены в Китай. Впрочем, никаких официальных обвинений в шпионаже парочке не предъявляли и никто не был арестован. Дама тихо отбыла в поднебесную, а Хуанга отдали на растерзание прессе.

Дженсен сокрушенно каялся перед супругой и сотрудниками собственной корпорации за недостойное поведение, но это не помогло: совет директоров единогласно постановил навсегда отстранить его от должности.

Казалось бы все: жизнь сломана и карьера позорно завершена. Но тут президент США Дональд Трамп съездил в КНР и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Собственно, Трамп, а также Илон Маск и раньше заступались за Хуанга, призывая вернуть проштрафившегося бизнесмена на свой пост, но дело не двигалось. Беседа с Си стала решающим фактором. Дональд связался с руководством NVIDIA и сообщил, что китайский лидер положительно отозвался о топ-менеджере, а также решительно исключил шпионскую подоплеку скандала.

И вот все тот же совет директоров также единогласно порвал свое прежнее решение и восстановил Дженсена Хуанга во всех правах. Директора оправдались тем, что «откровенность и лидерские качества Хуанга убедили их в том, что он остается подходящим человеком для управления компанией». Угрозы национальной безопасности США в возвращении начальника они тоже не увидели.

После этого известия рухнувшие было полторы недели назад акции NVIDIA ракетой взмыли вверх сразу на 30%.

«Для меня честь возвратиться и возглавить одну из самых значимых технологических компаний в мире», - сказал Хуанг. - «Я принимаю эту ответственность с величайшим смирением и возобновленной приверженностью... Мне не терпится вернуться к работе».

Ну на работе у него теперь все в порядке. А вот с женой, похоже, еще придется разбираться.

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