Около 50 млрд рублей будет направлено на строительство двух железнодорожных паромов, чтобы предотвратить транспортную блокаду Калининградской области, заявил Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Около 50 млрд рублей будет направлено на строительство двух железнодорожных паромов, чтобы предотвратить транспортную блокаду Калининградской области. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями 23 ноября.

- Президент подчеркивал, что Калининградская область имеет особую географию. И в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся, - отметил премьер-министр.

По словам премьера, паромы уже строятся. Согласно распоряжению правительства, они должны быть готовы к 2030 году.

- Они будут созданы на отечественной верфи по российскому проекту и выйдут на морскую переправу между портами Балтийск и Усть-Луга, которая связывает Калининградскую и Ленинградскую области, - объяснил глава правительства. И добавил, что благодаря появлению паромом не только улучшится транспортная связанность с самым западным регионом страны, но и снизятся расходы бизнеса на перевозку грузов.

Деньги для создания паромов выделяются не только из федерального бюджета: до 38,1 млрд рублей будет привлечено из Фонда национального благосостояния.

- Реализация проекта позволит обновить суда, занятые на стратегически важной переправе Усть-Луга – Балтийск, увеличить объем морских грузовых и пассажирских перевозок, снизить зависимость от транзитных перевозок сухопутным транспортом и повысить транспортную доступность Калининградской области, - сказано в распоряжении правительства.

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