Суперлуна выглядит красиво, но тревожит и недра, и людей, и животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Недавние исследования российских ученых из Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) подтвердили: Земля реагирует на суперлуния, гравитационные воздействия которых деформируют кору нашей планеты, вызывая сильные приливы. Грядущее 24 ноября 2026 года – не исключения. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Красиво, но опасно

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Наш естественный спутник то приближается к нам в перигее на минимальное расстояние в 356400 километров, то удаляется в апогее на 406700 километров.

Суперлунием называют событие, когда полная Луна подходит к Земле менее, чем на 362 000 километров. В пик суперлуния – во вторник 24 ноября 2026 года в 17:53 мск – расстояние до нашего естественного спутника составит 360 768 километров. Зрелище ожидается завораживающе красивым: Луна будет казаться и крупнее, и ярче.

Суперлунием называют событие, когда полная Луна подходит к Земле менее, чем на 362 000 километров. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Из публикации российских ученых в журнале «Вулканология и сейсмология» следует: близкая полная Луна дестабилизирует недра и тем может быть опасна. Подозрения американских подтвердились.

В 2022 году сейсмологи из Вашингтонского университета (Washington University in St. Louis) уверяли: гравитация Луны заметно влияет на литосферные плиты, два десятка которых подстилают поверхность Земли. Собственно, она их главным образом и двигает.

Плиты двигаются, упираются друг в дружку краями, сжимаются и копят напряжение. Периодически оно «разряжается» землетрясениями и извержениями вулканов. Повышенная гравитационное воздействие со стороны Луны играет в подобных процессах роль «спускового крючка».

Большинство сейсмологов в стороннем вмешательстве сомневаются, мягко говоря. Хотя, если приглядеться, то окажется, что практически все суперлуния прошлого так или иначе были связаны с какими-нибудь катаклизмами глобального масштаба.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Земля плюется грязью

Российские ученые обратили внимание на относительно скромные процессы, которые не слишком выразительно развивались параллельно более заметным событиям. Они изучили извержения грязевых вулканов – удивительных геологических объектов, которых через разломы в земной коре выплескивают на поверхность подземные воды, газы и осадочные породы. То есть, всякую грязь.

В поле зрения дальневосточных исследователей попали более 130 грязевых вулканов и 597 их извержений, которые произошли за последние 200 лет на территории Керченского, Таманского полуострова и острова Сахалин в России, острова Тринидад и его окрестностей в Тринидад и Тобаго, в Азербайджане и прилегающей акватории Каспийского моря.

Выяснилось, что статистически значимая закономерность имеется: большинство изученных извержений с завидным постоянством приходилось на седьмые-десятые сутки после приливов в земной коре, вызванных суперлуниями. Примерно столько времени уходило на то, чтобы приливные силы перераспределяли давление в недрах и шире раскрывали трещины.

Кстати, на задержку в семь дней указывали и те ученые, которые изучали гравитационное влияние Луны на сейсмические процессы. Но бывало и без задержки – ну, почти. Сильное землетрясение на Камчатке магнитудой 7,2 произошло 18 августа 2024. Суперлуна – Осетровая - повисла в небе следующей ночью.

Пусть бы в Бобровую Луну ничего такого бы не случилось. Увы, но и техногенные катастрофы не исключены.

О загадочном влиянии полной Луны на человеческую психику читайте в нашем материале. И будьте осторожны.

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