Израиль с 1 июля разрешит въезд вакцинированным иностранцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль с 1 июля открывает границы для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Они смогут въехать в Израиль в частном порядке, то есть не в составе туристических групп. При этом им не нужно будет получать предварительное разрешение в соответствии с обычными условиями визового режима, говорится на официальной странице Государства Израиль в Facebook.

В сообщении отмечается, что перечень стран, жителям которых разрешат въезд, опубликуют дополнительно. Сейчас в Израиль пускают небольшие организованные группы иностранных туристов и паломников, а также близких родственников граждан еврейского государства.

Как писал сайт kp.ru, с 7 июня 2021 границы для всех привитых туристов открыла Испания.

Ранее об открытии границ для вакцинированных туристов объявила Италия.