Почему вы не правы, если не хотите прививаться от covid-19

Да, колоться можно не всем, но если вы не идете прививаться, не имея противопоказаний, вы не делаете выбор свободного человека. Вы плюете на наших детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У меня подозрение, что с некоторых пор сестры и брат меня слегка недолюбливают. У них есть на то причина. Я их задолбал прививочной пропагандой. Кидаю им в семейном чате статьи про ковид, про необходимость прививаться. А они живут далеко-далеко от Москвы, где время течет в сто раз медленнее, и не то чтобы пока не решили, прививаться им или нет, а, как мне кажется, в принципе не ставят перед собой такой вопрос. Поэтому, пока я, как сумасшедший Герцен, неустанно звоню в колокол, они вежливо молчат. Сказать «Сережа, заткнись уже» им мешает любовь к младшему брату.

В каком-то смысле моя большая провинциальная семья — это модель России. Большинство соотечественников ведут себя аналогично, замерев в иррациональном ожидании. В последние дни только зашевелились, когда власти стали подгонять кнутом и пряником.

Причем оттягивать прививку до последнего предпочитают люди в самом расцвете сил. Пенсионеры, по понятным причинам лучше других осознавая ценность жизни, идут вакцинироваться стройными рядами. Например, привилась свекровь моей сестры — бодрая женщина за 80. Просто села на троллейбус и сгоняла в поликлинику.

Чего боятся остальные, если оставить за скобками приверженцев теории чипирования (о психиатрических отклонениях поговорим как-нибудь в другой раз)? Мне кажется, в основном двух вещей.

Во-первых, люди хорошо помнят, как государство обещало, что все будет хорошо, а вышло не очень. 1990-е, знаете ли, вот так сразу не забыть. Где гарантии, что не обманут на этот раз?

Во-вторых, и это главное, люди в массе своей не умеют собирать, структурировать, анализировать информацию и делать свои собственные выводы (часто имея при это парочку дипломов о высшем образовании). Статья про пользу прививок кажется вам неубедительной? Это даже хорошо: не доверять всему вот так сразу - полезный для жизни навык. Просто прочитайте еще двадцать других статей в разных источниках (научитесь при этом оценивать вес текста на сайте ВОЗ сравнительно заметки в подзаборном листке, это легко) и прочувствуйте картину в целом.

Боитесь, что вакцина нанесет здоровью непоправимый ущерб? Так попробуйте понять, как она устроена, как и кем исследована — много всего написано по теме, в том числе и в «Комсомольской правде». И научным языком, и понятным. Это же интересно, смутных школьных знаний вполне достаточно, чтобы постичь детали на базовом уровне.

Что наши люди умеют очень хорошо, так это верить жуликам. Жулики от медицины пишут бездоказательно, зато просто: не надо ни в чем разбираться — с ходу негодуй и верь. Иногда у жулья даже есть медицинский диплом — и вот, пожалуйста: по соцсетям и мессенджерам гуляют сотни фейков про вред вакцин и про то, что в ковидных госпиталях лежат сплошь привитые (спойлер: нет).

Многие боятся, что вакцина поменяет их ДНК. Подробные объяснения, что это невозможно технически, от них как-то ускользают. Обычно эти же люди не доверяют ГМО: копченую колбасу они едят с удовольствием (продукт с доказанным канцерогенным эффектом), а в магазине напряженно выискивают на упаковках чего бы то ни было успокоительную пометку.

Все это даже забавно. Было раньше. До тех пор, пока covid-19 не перестроил нашу жизнь.

И вот что еще удивляет: вакцинироваться люди не хотят, но все же они уверены, что их в случае чего спасут. Вакцине, мол, не доверяем, но государство нам должно. Популярен тезис: «Прививаться или нет - выбор каждого».

То-то и оно, что нет у вас такого выбора.

Чтобы человечество забыло про корь, нужно, чтобы привиты были 95% популяции. Меньше не поможет - болезнь медленно, но будет распространяться даже среди привитых (все помнят, что любая прививка не дает 100-процентной гарантии?). Так возникает тот самый коллективный иммунитет (которым убежденные антипривочники пользуются на халяву - ни дать ни взять паразиты в сугубо биологическом смысле слова). Коронавирус пасует даже раньше - ориентировочно при 60%.

Да, колоться можно не всем, но если вы не идете прививаться, не имея противопоказаний, вы не делаете выбор свободного человека. Вы плюете конкретно на меня, на наших детей, у которых второй год не образование, а черт знает что.

А главное, вы плюете на самого себя и ваших близких.

А в это время в Израиле сняли последние ограничения, потому что привились почти 70%. Но в Россию им летать пока нельзя - им у нас опасно. Беззаботны жители Сан-Марино - укололись, кстати, нашим «Спутником».

Забыл уточнить: у меня три сестры и один брат. На днях одна сестра победила свои страхи и предубеждения и сделала первый укол из двух. Я ею очень горжусь. Теперь в нашем семейном чате уже два пропагандиста. И мы победим.

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