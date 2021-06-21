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Звезды21 июня 2021 17:10

Лечение от рака очень дорогое: Стас Михайлов тайно помогает деньгами Анастасии Заворотнюк

Семья актрисы истратила почти все накопления
Ольга ЛИБГАРДТ
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Семья актрисы истратила почти все накопления

Семья актрисы истратила почти все накопления

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Семья Анастасии Заворотнюк находится не в самом лучшем финансовом положении. Лечение от рака очень дорогое. Накопления Петра Чернышева подходят к концу. Многие артисты бросились на помощь звезде сериала "Моя прекрасная няня". Среди них оказался и певец Стас Михайлов.

Стас Михайлов познакомился с Анастасией Заворотнюк несколько лет назад. 52-летний певец близко к сердцу воспринял трагедию, произошедшую с актрисой. Артист стал оказывать финансовую помощь тяжело больной коллеге.

"Стас, мы знаем, что вы помогаете Насте Заворотнюк", - заявили репортеры передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Михайлов не захотел обнародовать подробности. Но и отнекиваться не стал: "Я не люблю об этом говорить, дай Бог ей здоровья. Я хочу, чтобы у этого человека были перемены в положительную сторону".

Между тем, по словам бывшей помощницы Юлии Началовой, "прекрасной няне" тайно помогают многие знаменитости. Они не любят афишировать этот факт, однако речь идет о весьма существенных суммах, которые действительно являются хорошей поддержкой для семьи.

Напомним, более двух лет назад Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга четвертой стадии. В 2019-м у нее нашли глиобластому - самую агрессивную форму рака головного мозга, проверенного лечения которой пока, увы, не существует. На сегодняшний момент известно, что актриса находится в своем загородном доме в Крекшино. К ней приезжают врачи. Болезнь сильно изменила звезду. "Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Мозг поврежден - могут быть когнитивные проблемы. Вряд ли Заворотнюк сможет произносить какие-то монологи", - делился профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Рядом с артисткой находится ее семья. Муж Петр Чернышев, оставшись единственным кормильцем, делает все для того, чтобы его любимая встала на ноги. Фигурист работает на износ, чтобы обеспечите жене достойный уход. 50-летний спортсмен буквально разрывается между работой и домом, где помимо любимой жены его ждет двухлетняя дочь Мила.

Шоу-бизнесИнтересноеАнастасия Заворотнюк: досье KP.RU