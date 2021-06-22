Анекдот: Давая в долг деньги, ты покупаешь чужие проблемы

Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит:
- Папа, я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
- Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил.
* * *
Лежит пьяный мужик перед винным магазином. Подходит полицейский:
- Ну и чего это мы здесь так разлеглись красиво?
- В р-р-рекламных целях...
* * *
Я сводил своего собачеллу чихуахуа на конкурс «Самый уродливый кобель» и взял первое место!
Чихуахуа взяла третье.
* * *
Когда политики, чиновники и различные телеведущие рассказывают, как ужасно жить на бездуховном Западе, - верьте им, ведь в отличие от вас они там уже давно живут и видят все эти безобразия своими глазами.
* * *
- Говорят, что только каждый десятый брак счастливый!
- Чего не знаю, того не знаю: я был женат всего четыре раза.
* * *
Полудурку неспокойно живется. То дураком приходится прикидываться, то умным.
* * *
- Как хотя бы приблизительно определить, что денежная купюра поддельная?
- Ну с вашей трехтысячной можете быть уверены на 100%!