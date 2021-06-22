Сорванный рекорд: Мать-героиня «придумала» рождение 10 детей

Нашумевшая новость о том, что жительница ЮАР поставила мировой рекорд, родив за один раз 10 детей, оказалась по факту «пустышкой»! Фото: www.youtube.com

Нашумевшая новость о том, что жительница ЮАР поставила мировой рекорд, родив за один раз 10 детей, оказалась по факту «пустышкой»! В начале июне многие СМИ сообщили о 37-летней Госиаме Ситоле из города Тембиса в ЮАР, которая стала счастливой матерью семерых мальчиков и троих девочек. Правда уже тогда у многих закрались подозрения, так как так все сообщения про Ситоле исходили от ее сожителя Тебохо Тсотетси, который рассказал о радостном событии только одному местному изданию «Independent Online». Ни медицинские власти ЮАР, ни представители Книги рекордов Гиннеса никак не комментировали ситуацию, поэтому некоторые посчитали новость «фейком».

И вот теперь оказалось, что женщина вообще не была беременна и более того, не совсем вменяема! Сейчас Ситоле находится в психиатрической клинике в родном городе Тембиса, куда ее поместили после заявления того самого «мужа», который признался, что не верит в рождение 10 детей.

Как пишет британская «Миррор», эта «индийская мелодрама» закрутилась после того как партнер дамы Тсотетси заявил в полицию о пропажи своей спутницы, которая сразу после «родов» в буквальном смысле исчезла. В итоге несостоявшуюся мать правоохранители нашли в доме ее родственников под Йоханнесбургом, откуда забрали для допроса в полицейский участок, а затем и передали в больницу на основании действующего в ЮАР закона о психическом здоровье.

Сейчас Ситоле пытается освободиться из медицинского учреждения, где, по утверждениям ее адвоката Рефило Мокоэна, женщину удерживают насильно. Представитель африканки заявляет, что все происходящее является планом родственников ее сожителя, пытающихся завладеть пожертвованиями, которые сограждане Ситоле сделали для поддержки якобы многодетной матери.

А в это время официальные власти ЮАР все пытались хоть как-то установить факт «рекорда», ведь сама Ситоле молчала как партизан. В результате чиновники больше недели опрашивали все роддома на территории страны, но ни в одном медучреждении им не подтвердили рождение 10 детей за один раз. Более того, записей о медосмотрах Ситоле в женских консультациях тоже не удалось обнаружить. «Не может быть, чтобы родились 10 или 8 детей, но нет данных об их местонахождении или доказательств существования», - сообщил представитель министерства Попо Майи.

Кстати, в процессе расследования выяснилось, что тот самый «муж» Тсотется имеет еще одну жену, причем уже официальную. 47-летняя Сибонгиль Гксеква заявляет, что является законной супругой Тсотется, а отношения ее мужа с Ситоле – просто банальный адюльтер.