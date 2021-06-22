Новые ограничения на работу общепита в Москве: С 28 июня 2021 посетить кафе и рестораны смогут только привитые и переболевшие коронавирусом

С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от ковида. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице растет число москвичей, которые сделали прививку от коронавируса - получивших хотя бы первый компонент вакцины, превысило отметку в два миллиона человек.

Однако массовая вакцинация – дело небыстрое, и чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с этим принято несколько решений, которые позволят защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Рассказываем, какие новые ограничения ввели власти Москвы с 28 июня 2021:

1. COVID-Free рестораны и кафе. С 28 июня 2021 года посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:

- прошедшие вакцинацию (предъявить QR-код, который можно получить через портал госуслуг, mos.ru или скачать из электронной медицинской карты). Бумажные справки или сертификаты приниматься не будут;

Для посещения ресторана придется предъявить QR-код, полученный после вакцинации. Фото: Алиса ТИТКО

- переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев;

- имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней (сделать в лаборатории, которая передает сведения в систему ЕМИАС).

2. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов.

3. Временный запрет вводится с 22 июня 2021 на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Речь о мероприятиях в помещениях и на открытом воздухе.

4. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Однако можно возобновить работу, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут пускать туда только людей, у которых есть QR-коды о вакцинации.

5. Новые ограничения не касаются концертов, спектаклей, киносеансов, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия, где число участников менее 500 человек. Для дополнительной безопасности организаторы проведут проверку по QR-кодам.

КСТАТИ

А если в базах данных нет сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тест?

Специально для этого создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

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