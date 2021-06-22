«Антитела есть у 94% привитых старше 60 лет»: Научный центр «Вектор» ответил на критику вакцины «ЭпиВакКорона»

Ампула с вакциной `ЭпиВакКорона` для профилактики COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Среди российских вакцин против коронавируса сейчас наиболее активно обсуждается эффективность прививки «ЭпиВакКорона». Ее разработали в новосибирском научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. Этот институт известен как одно из ведущих научно-исследовательских учреждений. Однако после создания антиковидной вакцины к разработчикам появились вопросы. Сначала добровольцы стали жаловаться, что не могут обнаружить антитела с помощью традиционных тестов. Представители «Вектора» дали разъяснения, в чем дело. Для проверки иммуногенности (то есть выработки антител) после «ЭпиВакКороны» нужны специальные тесты - это обуславливается самим типом вакцины.

Также появились вопросы насчет эффективности прививки на практике - ее способности защищать при встрече с коронавирусом в реальной жизни. Что известно на сегодня, насколько справедлива критика прививки? Вот, какие аргументы привели kp.ru в научном центре «Вектор»:

- Сейчас продолжается пострегистрационное исследование III-IV фазы с участием 3 000 добровольцев. Это исследование выполняется по всем канонам доказательной медицины: многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое. Основная цель - определить эпидемиологическую эффективность вакцины «ЭпиВакКорона». То есть выяснить, насколько вакцина защищает от заболевания или тяжёлого течения болезни в обычной жизни. Подведение итогов исследования запланировано на осень 2021 года.

В некоторых источниках сейчас можно встретить утверждение: «Когда вакцину на третьей фазе испытывали, то антител против главного белка вируса, который на поверхности находится, S-белка, не было», приводят пример критики вакцины представители «Вектора». И поясняют: это заявление «не соответствует действительности и является обобщением». Поскольку никакого обнародования данных об итогах или промежуточных результатах пострегистрационных исследований (III-IV фазы) до сих пор попросту нет. В том числе не было официальной публикации информации об уровне антител у привитых добровольцев в рамках III-IV фазы.

- Данное исследование является слепым, и до его завершения никто – ни врач-исследователь, ни доброволец – не знает, что (плацебо или вакцину «ЭпиВакКорона») получил тот или иной участник исследования, - подчеркивают в «Векторе».

Действующим веществом вакцины «ЭпиВакКорона» являются пептиды – небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса, обеспечивающие формирование антител, необходимых для защиты организма при контакте с возбудителем, напоминают разработчики.

- В ходе проведения исследования I-II фазы (простого слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины) у 100% добровольцев спустя 6 месяцев после вакцинации определялись поствакцинальные антитела, - продолжают представители «Вектора». - И даже через 9 месяцев антитела сохранялись больше чем у половины добровольцев. Этот результат особенно важен в свете того, что, согласно данным ВОЗ, повторное заражение с появлением симптомов после первичной болезни может произойти уже через 6 месяцев.

«Отдельно следует отметить, что в пострегистрационных исследованиях среди лиц старше 60 лет антитела были обнаружены у 94 % привитых через 21 день после второй вакцинации. Что свидетельствует о высокой иммунологической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» и для пожилых людей», - утверждают разработчики.

«Ревакцинация «ЭпиВакКороной» возможна без ограничения по количеству раз в силу того, что вакцина безопасна, ареактогенна (то есть не дает постпрививочных реакций. - Ред.). А также содержит консервативные пептиды, что обеспечивает защиту от различных возникающих штаммов», - добавляют в «Векторе».

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