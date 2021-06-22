Михаил Ефремов молит о милосердии: у актера обнаружили психическое расстройство, а его жена лишилась работы

Актер Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третьему кругу в деле Михаила Ефремова быть: после суда первой инстанции и апелляции адвокаты артиста Роман Филиппов и Петр Хархорин подали кассационную жалобу. Защитники долго выжидали время, видимо, надеясь, что градус страстей вокруг актера спадет и суд лояльно отнесется к просьбе о снижении срока. Хотя на самом деле проект кассационной жалобы от другого адвоката Андрея Алешина был готов еще полгода назад, и как оказалось, нынешняя жалоба частично копирует подготовленный им документ.

Сайту kp.ru удалось ознакомиться с поступившей в кассационный суд жалобой. Итак, защита Ефремова указывает на ошибки предыдущих инстанций: мол, смягчающие обстоятельства были учтены не в полной мере.

- Действительно, Ефремов безупречно охарактеризован по месту работы и в быту. Информация о его прошлом не просто сводится к отсутствию компромата: судами отмечены его активное участие в общественной жизни, занятие благотворительностью, о чем свидетельствует наличие у Ефремова благодарностей и государственных наград, - пишут адвокаты.

Кроме того, авторы жалобы отмечают, что Михаил Олегович полностью возместил потерпевшим ущерб в 4 млн 615 тысяч рублей и не раз обращался к семье погибшего курьера Сергея Захарова с извинениями и покаянием. Плюс у сидельца есть безупречная характеристика из московского СИЗО "Водник", где он провел несколько месяцев, а из Белгородской колонии, где Ефремов отбывает срок уже полгода, - поощрения за безупречную работу и достойное поведение.

Но самым любопытным оказалось другое. Несмотря на то, что экспертиза не выявила у Михаила Ефремова каких-либо психических отклонений и признала его вменяемым, адвокаты настаивают на обратном.

- Слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя также остались без реальной оценки, - указывают защитники в своей жалобе. - Между тем, по смыслу закона, лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым.

Также Хархорин и Филиппов указали суду на многочисленных иждивенцев актера, и тут выяснилось, что его жена Софья Кругликова, которая много лет трудилась звукорежиссером и к тому же преподавала, лишилась работы.

- Суды не учли должным образом наличие у Ефремова на иждивении троих детей, дочери- студентки, сыновей, которым он помогает, и безработной в силу многодетности супруги. Между тем, такое количество людей, нуждающихся в заботе осужденного, должно повлечь гораздо более мягкое наказание, - отмечают адвокаты и просят назначить виновнику смертельного ДТП колонию-поселение вместо колонии общего режима: мол, за подобные преступления "первоходам" положены более лояльные условия.

Еще один интересный момент: в своей кассационной жалобе Хархорин и Филиппов ссылаются на вопрос, который так и не был до конца исследован: был ли Сергей Захаров пристегнут в момент ДТП? Переоценить значение этого факта вряд ли возможно, ведь отсутствие ремня могло привести к летальному исходу... Защита настаивает: комплексную экспертизу подменили допросом эксперта. Любопытно, что именно этот момент полгода назад впервые публично озвучил другой адвокат актера Андрей Алешкин, против которого Хархорин, Филиппов, а затем и сам доверитель Ефремов (!) выступили единым фронтом. Защитники не только не впустили "чужака" Алешкина в свой семейный клан, но и нашли способ навсегда отвадить его от громкого дела. Так, Михаил Олегович написал сразу несколько жалоб на Алешкина в Адвокатскую палату, но тем не менее, комиссия не нашла никаких нарушений в его работе и сохранила адвокатский статус. И как теперь очевидно, изгнанный Алешкин все-таки мог быть полезен своему знаменитому клиенту...

Адвокат Алешкин подготовил кассационную жалобу еще полгода назад. Как оказалось, не зря: часть тезисов из нее взяли в свой документ нынешние защитники.

Теперь новое рассмотрение дела Михаила Ефремова - вопрос считанных дней. Как говорили его адвокаты в интервью СМИ, они надеются, что суд назначит наказание, не связанное с лишением свободы, либо и вовсе ограничится тем годом, которые актер уже находится в колонии.

КСТАТИ

А что пишет сам Ефремов?

В своей записке, составленной от руки, Михаил Олегович указывает, что во всем согласен со своими адвокатами. Более того, он считает, что после совершенного ДТП должен находиться в местах лишения свободы. Поэтому, мол, Ефремов примет любой вид колонии, который назначит судебная коллегия.

- Я неоднократно видел фото кабины и рулевой стойки из автомобиля Сергея Захарова и, как опытный водитель, делаю вывод, что он не был пристегнут, - отмечает артист в своем обращении к суду. - Моя цель - снижение наказания до разумных пределов. Прошу проявить ко мне милосердие, ведь срок в 7,5 лет с учетом состояния своего здоровья я могу не выдержать...

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