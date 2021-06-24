По словам знакомых, Кристина открыта для новых отношений, но по-прежнему живет одна, всю свободное время посвящая дочке. Фото: Instagram.com

32-летняя Кристина Асмус и 40-летний Гарик Харламов развелись осенью прошлого года. А год назад, 22 июня, первый раз публично сообщили в своих микроблогах, что больше не вместе. Ошарашенные поклонники отметили эту дату как горестную, остро отреагировав на известие о расставании любимцев, советуя им не торопиться. Теперь пора посмотреть, что изменилось с тех пор в их личной жизни.

Поддерживают отношения ради дочки

После развода Харламов остался жить в московской квартире, а весь выстроенный на его деньги загородным дом занимают Асмус с общей дочкой Настей (ей семь лет).

Резидент Comedy Club иронично посетовал, мол, брак обошелся ему в прямом смысле дорого - полдома при разводе в престижном районе Подмосковья на Новорижском шоссе за 100 тысяч евро пришлось отдать по решению суда.

Артисты договорились поддерживать отношения ради дочки, они встречаются на общих праздниках. Харламов признавался, что больше всего переживал из-за дочки, длительное время прикладывал усилия, чтобы сохранить семью ради ребенка. Несмотря на совместные встречи, Асмус призналась журналистам, что отношения с Харламовым у нее натянутые. «В каких я отношениях с Гариком? Все сложно... Он очень обижен на меня», - сказала недавно артистка.

Асмус подвела итог, что в этом браке не испытала счастья, с ее слов, в их отношениях с Гариком она мало думала о себе, а больше подстраивалась под партнера.

Новая девушка похожа на «бывшую»

Нынешнюю возлюбленную Гарика Катерину Ковальчук называют копией Асмус. Фото: Instagram.com

Первое время после развода Гарик Харламов выглядел страдающим (сидел дома и отказывался даже от корпоративов). А сегодня производит впечатление влюбленного человека: в его жизни появилась девушка. Харламов перестал скрывать свою новую спутницу - молодую актрису Катерину Ковальчук. Катерина - сестра звезды «Мастера и Маргариты» Анны Ковальчук. Они познакомились на съемках сериала «Гусар», еще когда Гарик был женат. Некоторое время назад Харламов и Катерина отдыхали вместе в Сочи. А 12 июня она сопровождала юмориста на матче Россия - Бельгия, состоявшемся на питерском стадионе «Газпром Арена».

Многим кажется, что Катерина очень похожа по типажу на «бывшую» Харламова. Ее даже прозвали «улучшенной версией Асмус»: такая же миниатюрная, с идеальной фигурой. Правда, как отмечают знакомые, она более внимательно и нежно относится к Гарику, тогда как Асмус одержима работой. Его друзья сдержанны в оценках.

- Да, он встречается с Ковальчук, но не уверен, что это надолго, рано их женить, у Гарика девушки и не переводились, - высказал сомнение насчет перспективности отношений знакомый актера. - Он скорее многолюб. И соблазнов слишком много.

«Постоянного партнера нет»

В личной жизни Кристины все еще более запутанно, чем у ее бывшего. Актриса окружена аурой слухов о многочисленных романах. Она регулярно выставляет провокационные снимки на своей странице в обнимку то с одним актером, то с другим. Но каждый раз выясняется, что молодые люди - лишь ее партнеры по съемкам. Недавно актер Сергей Гилев разместил в соцсетях фото, на котором обнимает Асмус, и подписал снимок: «Моя». «Это ваш новый любовник?» - спросили подписчики актрису. В ответ Асмус пошутила: «В мою ленту можно попасть только через постель». «В каждой шутке доля шутки!» - парировали поклонники.

Со слов знакомых, в настоящее время Кристина живет одна с дочкой, без мужчины. При этом она откровенно призналась поклонникам: «Секс присутствует в моей жизни».

- Кристина отличается озорством и научилась провоцировать инфоповоды для журналистов, - отмечает один знакомый. - У нее полно кавалеров, добивающихся ее внимания. Но, как мне видится, единственный, кто занимает ее мысли и является для нее идеалом, - это худрук театра Олег Меньшиков, ее давний босс. Она как-то обмолвилась, что навсегда влюблена в него…

В Театре имени Ермоловой Кристина играет уже десять лет. Актриса признает, что Меньшиков очень много значит для нее в жизни. Именно он дает ей роли на подмостках театра, за что она ему бесконечно благодарна. «Верил в меня даже тогда, когда не верил никто, - отметила как-то Асмус. - Крестный отец в профессии. За ним на край света».

- Она просто млеет от Меньшикова, впрочем, я ее понимаю: Олег Евгеньевич очень харизматичный, в него многие влюблены, - пошутила одна знакомая актрисы.

Неудивительно, что Кристина особенно трепетно относится к худруку, ведь от Олега Евгеньевича во многом зависит ее театральное будущее. Но, учитывая, что Меньшиков уже 15 лет состоит в браке с актрисой Анастасией Черновой, слухи об их симпатии явно сильно преувеличены.

А в это время

«Читала СМС и отслеживала каждый шаг»

Со слов друга шоумена, Харламов вряд ли отличался верностью в браке. Но их с Кристиной отношения разрушила вовсе не его привычка расслабляться в веселых компаниях.

«Гарик по жизни такой мачо - любитель девушек. Но для него это скорее способ разлечься, он в этом не видел ничего порочного, - рассказал «КП» его знакомый. - Впрочем, первые годы брака с Асмус он был увлечен только женой. Тревожные звоночки пошли после рождения их ребенка. Гарик решил вернуться к веселым компаниям, что стало дико раздражать его жену. После родов она сильно поменялась. А ее вспышки ревности со временем стали походить на агрессию. Она очень зло с ним вела себя. С его слов, ревность Кристины вышла из берегов. Она во всем его контролировала: читала его СМС, могла вытащить его мобильный, отслеживала переписку, голосовые сообщения, каждый шаг. Обрывала ему телефон, когда он был на деловой встрече. И если Гарик не мог ответить, поскольку был реально занят, его ждала крупная выволочка. Сначала Гарик списывал все на постродовую депрессию. Ему говорили, что это со временем пройдет. Увы, не проходило. Они уже и вместе не жили, но он продолжал волноваться за Кристину. Он так-то человек хороший, заботливый. Оплачивает все, что она хочет: двух нянь, занятия дочки.

Когда вышел фильм «Текст», сцены Асмус с ее партнером Иваном Янковским были настолько откровенными, что в сетях их назвали «очевидной изменой». А над Харламовым открыто подсмеивались в тусовке. И говорили, что Гарик все-таки не простил жене такого откровения.

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