Элджей продолжает гонять и собирать штрафы даже после пьяного скандала

Роскошный BMW i8, гоняющий с превышением скорости, по-прежнему попадает на камеры видеофиксации. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сегодня в столичном мировом суде должна была решиться судьба водителя Алексея Узенюка, он же Элджей. За пьяную гонку с полицией, устроенную в конце мая, рэперу грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Однако, звезду в суде так и не дождались: заседание Узенюк-Элджей попросту проигнорировал. И хотя решение могли вынести и без его участия, рассмотрение дела все-таки перенесли на 8 июля.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, кумир молодежи продолжает гонять на своем роскошном спорткаре BMW i8 даже после скандального инцидента с ГИБДД. Автомобилем 2018 года выпуска, ввезенным из Польши, рэпер владеет почти 2,5 года: с 11 января 2019-го. За это время Элджей накатал аж 269 штрафов на общую сумму 359 200 рублей. Большинство из них - за превышение скорости, в том числе на 80 и более км/ч (!). Кроме того, "письма счастья" муж Анастасии Ивлеевой получал и за движение по обочине, слишком темную тонировку, отсутствие страховки и движение по полосам общественного транспорта. Любопытно, что последний штраф в 500 рублей горе-водитель заработал спустя двое суток после задержания под градусом: в полночь 28 мая спорткар Элджея попал на камеры видеофиксации трассы М-9 "Балтия" в Московской области. Вместо разрешенных 110 км/ч лихач разогнался до 135, и это при том, что авто нарушителя должны были забрать на штрафстоянку сразу после погони с полицией.

Очередное нарушение зафиксировали спустя двое суток после пьяного инцидента.

Напомним, в ночь на 26 мая пьяный Элджей вместе с Настей Ивлеевой возвращался домой из ночного клуба, когда его спорткар попытались остановить сотрудники ДПС. Требованиям стражей порядка музыкант не подчинился - наоборот, прибавил газу, и в итоге на охоту за лихачом выехали сразу несколько экипажей. Когда рэпера все-таки поймали, от медосвидетельствования на алкоголь он отказался. Говорили, чтобы решить вопрос мирно, знаменитый водитель даже предлагал полиции взятку в 2 млн рублей, но инспекторы отказались брать деньги.

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