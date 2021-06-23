На сколько дней Москву накрыла африканская жара и что идет за ней

Столица изнывает от жары. 23 июня в Москве повторился июньский температурный рекорд. Воздух прогрелся до +34,7 градусов Цельсия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столица изнывает от жары. 23 июня в Москве повторился июньский температурный рекорд. Воздух прогрелся до +34,7 градусов Цельсия. Такую температуру последний раз фиксировали 120 лет назад, летом 1901 года! Мы разбирались вместе с экспертом, откуда такие погоды и что происходит с климатом Центральной России.

ОТКУДА ПРИШЛА ЖАРА?

- Волна тепла в виде гребня высокого давления зародилась на Севере Африки, - объясняет руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. - На позапрошлой неделе она захватила Западную Европу. Этот гребень разрастался и подписывался с Иранского нагорья, Средней Азии, Каспия. И в конце прошлой недели антициклон утвердился на Европейской территории России. Его центр завис над Москвой.

КОГДА ТЕМПЕРАТУРА СНИЗИТСЯ?

Собеседник рассказывает, что после этой волны тепла Францию и Север Германии накрывали ливни. В Санкт-Петербурге жара началась раньше, чем в Москве. Кратковременные дожди там начнутся уже с завтрашнего дня. Будет все еще жарко, но уже не так - «лишь» около +28 градусов.

- От Санкт-Петербурга до Москвы фронтальный раздел, который оттесняет антициклон, дойдет через двое суток. То есть вечером в субботу на западе Московской области можно ожидать грозы и ливни. Но об их интенсивности говорить пока рано. В воскресенье в столичном регионе еще будет около +30 градусов, а после ждем небольшого понижения температур.

АНОМАЛЬНОЕ ЛЕТО - СЛУЧАЙНОСТЬ?

Периоды аномально жаркого тепла в Москве бывали и раньше. Например, в 1972, 1985, 2010 году. И тогда тепло держалось месяцами, потому что антициклон восстанавливался. Сейчас же он движется.

- Но все-таки интенсивность волны тепла выше, чем та, что была в прошлом веке. Это отражение глобальных изменений климата. Общепризнанный факт: идет повышение глобальной температуры. Каждая последующая волна тепла, как и похолодания, достигает больших экстремум (максимальное и минимальное значение , - Авт.). Они стали выше, ярче, жарче, чем раньше. Большинство ученых придерживаются мнение, что повышение температуры связано с выбросом парниковых газов от деятельности человека.

По словам эксперта, Россия не единственная страна, которая страдает от этого:

- Засуха на Западе США длится уже два года - дефицит осадков, экстремальные температуры. Не будем забывать, что и у нас в Сибири жарко. Например, в Якутске был побит июньский рекорд тепла - +35,5 градусов.

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