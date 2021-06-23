Прохладные места в Москве: где спастись от 35-градусной жары

В Москве хватает мест, где можно насладиться прохладой в жару. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи продолжают справляться с жарой - кто-то ищет тень в парках, кто-то прохладу в торговых центрах. Врачи говорят, что в аномальную жару лучше оставаться дома, оставить на время все активности - не заниматься спортом.

"Аптекарский огород" с виноградной тенью

Приходите в "Аптекарский огород", где можно укрываться от зноя в тени виноградных лоз меж ароматного жасмина садового, сирени, роз. К тому же там как раз сейчас фестиваля пионов и ирисов, выставка лилий Стамбула и ароматных роз.

- Черепахи в "Аптекарском огороде" занимаются своим любимым летним делом - плавают. А еще прохладно возле фонтана, - рассказали в "Аптекарском огороде".

Где: Проспект Мира 26/1. Стануия метро "Проспект мира".

Когда: каждый день с 10.00 до 21.00.

Стоимость: в будни — 300 рублей стандарт, 200 льготный, в выходные/праздники — 400/250 рублей. Билеты и в кассах, и онлайн hortus.msu.ru

Метро: пьем воду

Быстро охладиться можно в Московском метро. Температура тут около +20 градусов, а это не +35 градусов, как на улице.

- Сегодня снова жара, а мы уже раздаем на станциях метро воду, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Где можно получить воду?

Станции метро: Выхино, Багратионовская, Измайловская, Бульвар Адмирала Ушакова, Бунинская аллея, Улица Скобелевская, Кунцевская, Кутузовская, Пионерская, Студенческая, Фили, Филевский парк.

Станции МЦК: Стрешнево, Панфиловская, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Андроновка, Нижегородская.

Купаемся в "Лужниках"

Современный плавательный бассейн и аквапарк есть во Дворце водных видов спорта в "Лужниках". Нужно лишь добраться до станции метро "Воробьевы горы", а там перед вами огромный выбор прохладных развлечений: поплавать в 50-метровом бассейне, почувствовать скорость в аквапарке с девятью горками, порелаксировать в спа-центре или заняться серфингом в бассейне с уклоном (для имитации морской волны). Возле воды есть бары. Можно купить коктейли и наслаждаться отдыхом, как на море. Фишка водного центра - бассейны под открытым небом.

- Благодаря раздвижной крыше с 23 июня терраса с шезлонгами залилась солнечным светом, - рассказали в комплексе.

Где: улица Лужники, 24, строение 4. Вход в здание со стороны станции метро "Воробьевы горы".

Когда: бассейн - с 7.30 до 23.00, аквапарк - с 10.00 до 22.00.

Стоимость: от 1950 до 3000 рублей. Билеты можно купить в семи кассах комплекса и на сайте aqua.luzhniki.ru.

Речной вокзал: купания в бассейнах

Отдохнуть всей семьей на территории пляжной зоны с бассейнами на набережной Северного речного вокзала. Здесь новые бассейны, лежаки, раздевалки, есть фитобар, кафе с коктейлями и салатами. По периметру бассейнов установлены 60 шезлонгов и солнечных зонтов, восемь диванов-ракушек с откидным козырьком и мягкие ложа голубого цвета с балдахинами.

Одновременно здесь могут отдыхать около 350 человек.

Где: Ленинградское шоссе, 51. Станция метро "Речной вокзал".

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: лежак - 1000-1500 рублей, полотенце - 500 рублей (плюс нужен залог 1000 рублей), зонтик - 350 рублей, диван на двоих - 10 000 рублей в будни, 15 000 рублей в выходные, кресла-ракушки - 7000 рублей, шезлонг-кровать с балдахином - 20 000 рублей. Для детей до 7 лет - бесплатно, от 8 до 12 лет - скидка 50%.

Спрятаться на ВДНХ

На ВДНХ дали советы, где москвичам спрятаться от жары. Идея первая - прогуляться по экотропе в зоне Ландшафтного парка "Природа дикая". Это старинная Шереметьевская дубрава. В такую жару оказаться в тени деревьев - наслаждение. Идея вторая - насладиться прогулкой вдоль Каменских прудов, собраться с мыслями и обрести спокойствие. На пути встретится фонтан "Золотой колос". Илея третья - посетить парк "Останкино", где есть тенистые пешеходные аллеи и тропинки. Можно заглянуть в кафе, а передвигаться по ВДНХ на бесплатных электробусах (от метро "ВДНХ" или "Ботанический сад").

Где: Проспект Мира, 119. Станция метро "ВДНХ".

Когда: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

Путяевский пруд

Не выезжая из Москвы, можно оказаться на пляже - загорать и купаться в Путяевском пруду в "Сокольниках". Можно отдыхать на траве и на песке. На воде есть буйки, дежурят спасатели.

- Зона из-за повышенной температуры в эти дни переполнена, поэтому принято решение временном ограничении входа на пляж - одновременно смогут находиться не более 700 человек, то есть 50% от общей вместимости площадки, - рассказали в парке "Сокольники".

Где: на территории парка Сокольники, в районе 4-го Лучевого просека. Станция метро "Сокольники".

Когда: с 7.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно.

Стакан воды в "Сокольниках"

В субботу и воскресенье в "Сокольниках" будет проходить акция, в рамках которой все желающие смогут зайти в любое кафе на территории парка и бесплатно выпить стакан воды.

Конкретно: кафе «Воккер», «Мед», Crafted, «Джуниор», «ГринПарк», «Чае», «Джи Джи гриль», «Сирень», «Дубки» и «Полянка». Акция доступна в часы работы заведений.

Где: на территории парка Сокольники. Станция метро "Сокольники".

Когда: с 7.00 до 22.00.

Стоимость: бесплатно.

Кстати

Ледянная пещера в "Зарядье" закрыта

Идеальное место для того, чтобы остыть в жаркий зной в самом ценьре Москвы сейчас закрыто.

- До 15 июля Ледяная пещера закрыта для проведения регламентных работ, - сказали в пресс-службе "Зарядье".

После москвичи смогут зайти в Ледяную пещеру, которая вся покрыта инеем и льдом, внутри она подсвечивается световыми диодами. Температура от -4 до -9 градусов.

Важно

Москвичи сейчас активнее выезжают на пикники. Врачи говорят, что тяжелая пища не лучший выбор для жары.

- Лучше отдать предпочтение холодным супам, салатам, овощам и фруктам, - посоветовали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Осторожным, по рекомендациям врачей, нужно быть и во время приема солнечных ванн.

- Загорать на открытом солнце можно только до 11.00 и после 17.00 не более 20 минут. В остальное время лучше находиться в тени. Обязательно пользоваться солнцезащитными средствами и надевать головные уборы с широкими полями, - посоветовали в Департаменте здравоохранения Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за аномальной жары в Москве заканчиваются вентиляторы в магазинах

В рознице остались дорогие модели, а в интернет-магазинах фиксируют небывалый ажиотаж (подробности)