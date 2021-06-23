«Алмазы в трусиках для любовника»: Как москвичка сумела украсть драгоценных камней на 713 млн рублей

Елена Канунникова во время задержания. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

«Атаманшу» взяли с поличным. Прямо на проходной.

- Извините, наши сотрудницы вас обыщут. Пройдемте. Придется раздеться до нижнего белья...

60-летняя Елена Канунникова пыталась сделать вид, что удивлена и оскорблена. Поначалу, говорят, даже раздеваться отказывалась. Угрожала, что будет жаловаться. Но спустя несколько минут все было кончено, в ее ажурных трусиках, купленных для любовника, нашли несколько пакетиков с камушками.

БЫВШИЙ КОЛЛЕГА

Таким нехитрым способом главный специалист единой сбытовой организации «Алроса» в течение почти четырех лет выносила из московского офиса компании драгоценные камни на сотни миллионов рублей.

По версии следствия, схему Канунникова придумала сама. А потом уже начала подбирать под нее исполнителей.

«Алроса», напомним, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания (27% мировой добычи алмазов и 95% российской). Канунникова отработала здесь много лет. И, вроде, зарплата была у нее вполне себе приличная. Но женщина в какой-то момент решила, что может получать больше.

Поначалу она уговорила работать с ней по новой схеме своего старого знакомого по «Алроса» - Евгений Богомолов за пару лет до этого уволился из компании и начал свое дело, организовал фирму по обработке технических алмазов (это отбракованные камни и осколки, которые нельзя использовать в ювелирном производстве, - из них делают различный инструмент вроде стеклорезов и сверл, - Авт.).

Вынесенные драгоценные камни преступники подменяли на фальшивые. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- Канунникова имела доступ к хранилищу алмазов, поступающих с заводов в Якутии, - рассказывает источник в следствии. - Она решила, что могла бы незаметно для коллег заменять настоящие драгоценные камни на технические. Для этого ей и нужен был Богомолов. Он должен был поставлять тот самый «брак», который оставляли в хранилище вместо настоящих «камушков».

ЛЮБОВНИК ОТВЕЧАЛ ЗА СБЫТ

Но как вносить технические алмазы в здание «Алроса» и выносить настоящие? Этот вопрос Елена решила с истинно женской прозорливостью. Пакетики она наловчилась прятать в трусиках.

Схема, достойная голливудских боевиков!

Удивительно, но Канунникова с 2016 года, то есть в течение почти четырех (!) лет, умудрялась вот так безнаказанно похищать драгоценные камни.

К сбыту краденных драгоценностей она подключила своего любовника, уроженца солнечной Грузии Владимира Табидзе. Тот в свою очередь взял в напарники приятеля, Владимира Гординского. Камушки продавали по ценам ниже рыночных иностранцам - в этом помогал пятый член «алмазной» банды Сергей Свиридов, который работал переводчиком на экскурсиях для иностранцев.

Так и жили. До поры до времени. Пока службе безопасности компании не удалось-таки вычислить расхитителя.

КРУГОВОРОТ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ В ПРИРОДЕ

- В ходе следствия было установлено, что за все время Канунникова вынесла из здания компании 1027 драгоценных камней, - продолжает источник. - Общий ущерб компании оценили в 713 миллионов рублей.

Впрочем, продать подельникам удалось только половину всего этого богатства. При обыске в квартирах и домах Канунниковой и ее «партнеров» по бизнесу нашли около 500 необработанных природных алмазов и 11 бриллиантов. Интересно, что вырученные от торговли алмазами деньги преступники предпочитали вкладывать в брендовую ювелирку. Одних только часов элитных марок, инкрустированных бриллиантами, изъяли более 30 штук!

Часть изъятых денежных средств у похитителей драгоценных камней. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Вся гоп-компания сразу признала свою вину и рассчитывала чуть ли не на условные сроки. Ног прокуратура настаивала на реальных. При таких-то суммах ущерба! Например, для Елены Канунниковой гособвинение просило 10 лет колонии.

Судья в итоге немного смягчил этот срок - до 9 лет. Гражданский муж «атаманши», Табидзе, получил 7 лет. Его коллега Гординский, помогавший сбывать товар, и поставщик «муляжей» Богомолов - по 5. Переводчик отделался сроком в 4 года колонии.

Суд уже удовлетворил гражданский иск компании «Алроса» на возмещение стоимости украденных камней - на 713 млн рублей. Большую часть этого компенсировали за счет тех алмазов и прочих драгоценностей, которые нашли при обыске. Чтобы покрыть оставшуюся сумму, с молотка пустят все остальное имущество преступников.